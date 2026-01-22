Знаменитый испанский клуб покупает футболиста сборной Украины за 1 млн евро

Испанская "Жирона" достигла принципиальной договорённости о переходе украинского нападающего Александра Пищура из венгерского клуба "Дьора" примерно за 1 млн евро, сообщил журналист Фабрицио Романо. Игрок в ближайшее время должен пройти медицинское обследование и подписать контракт с каталонским клубом.

Олександр Пищур родился 24 января 2005 года в Чернигове и выступает на позиции центрального нападающего. По данным футбольных баз, он начал карьеру в академии "Десна" Чернигов, затем выступал за "Мункаче", а также в структурах венгерских клубов "Академия Пушкаша" и "Кишварда". Позднее футболист играл за "Дьирмот", а перед трансфером в Испанию представлял "Дьёр".

В сезоне 2025/26 Пищур провёл 20 матчей во всех турнирах за "Дьор" и забил 4 мяча в национальных соревнованиях, демонстрируя перспективы как центрфорвард высокого роста (204 см).

На международной арене Пищур выступал за молодёжные сборные Украины: он получил вызов в состав сборной Украины U-20 на чемпионат мира U-20 в 2025 году и забил 1 гол на турнире. Также в 2025 году он провёл матч за сборную Украины U-21.

