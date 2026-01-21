Футболист сборной Украины 'уехал' в Бельгию за 3.5 млн евро

Форвард сборной Украины Даниил Сикан продолжит карьеру в чемпионате Бельгии. 24-летний футболист официально перешел из "Трабзонспора" в "Андерлехт".

Бельгийский клуб объявил о подписании украинца на своем официальном сайте. Сикан заключил контракт с "Андерлехтом" до лета 2030 года и будет выступать под 14-м номером. По предварительной информации, сумма трансфера составила 3,5 млн евро.

Данило Сикан является воспитанником "Карпат", откуда в юном возрасте перешел в "Шахтер". За донецкий клуб нападающий провел 116 матчей, забив 31 гол и отдав 9 результативных передач. Отдельно в "Андерлехте" отметили его выступления в Лиге чемпионов сезона 2023/24, где украинец забил 4 мяча в 5 поединках.

Во второй половине прошлого сезона Сикан выступал за "Трабзонспор", куда был продан "Шахтером" за 6 млн евро. В турецком клубе он провел 34 матча, записав на свой счет 7 голов и 3 ассиста, а в текущем сезоне отличился 4 раза в 16 играх.

Технический директор "Андерлехта" Оливье Ренар, комментируя трансфер, подчеркнул универсальность новичка и его опыт на высоком уровне, отметив технику, умение действовать в комбинационной игре, открываться в свободных зонах и эффективно играть головой. Источник: официальный сайт "Андерлехта".

После завершения перехода Сикан попрощался с турецким клубом в социальных сетях: "Мое путешествие с Trabzonspor сегодня подходит к концу. С первого дня я почувствовал уникальный дух этого города и невероятную страсть болельщиков. Спасибо партнерам по команде, тренерскому штабу и фанатам за поддержку. Пришло время нового вызова, но воспоминания об этом периоде я сохраню навсегда".

