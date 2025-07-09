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Испанский клуб избавляется от футболиста сборной Украины

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
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Испанский клуб избавляется от футболиста сборной Украины

Полузащитник сборной Украины Виктор Цыганков готов сменить клуб в летнее трансферное окно. По информации журналиста Бена Джейкобса, игрок открыт к переходу, а "Жирона" рассмотрит предложения, близкие к 20 миллионам евро.

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Сообщается, что агент футболиста Елена Мыськив подписала соглашение, по которому Пини Захави получил полномочия искать варианты продолжения карьеры для Цыганкова.

Испанский клуб избавляется от футболиста сборной Украины

Для справки: Пини Захави - футбольный агент. Он работает в качестве посредника при трансферах и переговорах, представляя интересы клубов и игроков. Среди его клиентов были такие клубы как "Челси", ПСЖ и "Тоттенхэм", а также игроки, такие как Рио Фердинанд и Карлос Тевес.

Интерес к 27-летнему украинцу проявляют клубы из Английской премьер-лиги. Ранее также сообщалось о заинтересованности со стороны турецкого "Трабзонспора".

Испанский клуб избавляется от футболиста сборной Украины

В сезоне 2024/25 Цыганков провёл за "Жирону" 32 матча, забил 2 гола и отдал 5 результативных передач.

Как сообщал OBOZ.UA, 1 марта Цыганков стал одним из главных героев домашнего матча 26-го тура чемпионата Испании в Ла Лиги против "Сельты", открыв счет на 21-й минуте. Этот гол стал для 27-летнего футболиста сборной Украины первым с августа прошлого года.

Напомним, Виктор Цыганков перешел в "Жирону" из киевского "Динамо" в январе позапрошлого года за пять миллионов евро. Его контракт с испанцами действует до лета 2027 года.

Испанский клуб избавляется от футболиста сборной Украины

Во время пересечения границы с Румынией стало известно, что Цыганков вывез 115 000 долларов и 500 000 евро.

Испанский клуб избавляется от футболиста сборной Украины

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