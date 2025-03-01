Полный стадион в Испании устроил овации футболисту сборной Украины. Тот подошел к трибунам и взял 'световой меч'. Видео

Украинский полузащитник "Жироны" Виктор Цыганков стал одним из главных героев домашнего матча 26-го тура чемпионата Испании в Ла Лиги против "Сельты", открыв счет на 21-й минуте. Этот гол стал для 27-летнего футболиста сборной Украины первым с августа прошлого года.

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Как только мяч оказался в сетке, трибуны Эстадио Мунисипаль де Монтиливи взорвались овациями, а болельщики скандировали имя Цыганкова.

Футболист, вдохновленный поддержкой, отпраздновал гол в своем стиле – достал "световой меч" и эффектно продемонстрировал его, словно герой Звездных войн. Напомним, что украинец является давним поклонником знаменитой киносаги.

На 68-й минуте Цыганков сделал результативную передачу, после которой венесуэлец Янгель Еррера установил окончательный результат, сравняв счет (2:2).

Этот мяч стал вторым для Цыганкова в сезоне. До этого он забивал 29 августа в ворота "Осасуны" (4:0), также отметившись голевой передачей. В текущем розыгрыше Ла Лиги на его счету 2 гола и 3 ассиста в 20 матчах.

Портал WhoScored также высоко оценил его выступление, поставив 8,1 балла – второй результат среди игроков обеих команд. Первое место в этом рейтинге занял его партнер по "Жироне" Янхель Эррера (8,4).

За отведенное время Цыганков отметился голом и результативной передачей. Он дважды пробил в створ, выполнил два успешных обводки из трех, 52 раза коснулся мяча и отдал 32 точные передачи из 35 (91%), включая один ключевой пас. Также он 11 раз терял круглый снаряд, по разу совершил перехват и отбор, а также дважды оказался в положении "вне игры". Его показатели xG и xA составили 0,42 и 0,05 соответственно.

Такое выступление подтверждает, что украинец набирает форму и становится все более важным игроком для "Жироны" в борьбе за высокие места в Ла Лиге. В турнирной таблице клуб находится на 12-м месте.

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