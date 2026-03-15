Марокканский футболист совершил 'шокирующий поступок' в матче чемпионата Испании и был наказан. Видео

Во время матча чемпионата Испании защитник "Хетафе" Абдель Абкар был удален после того, как схватил нападающего "Атлетико Мадрид" Александра Сёрлота за пах. Арбитр показал прямую красную карточку после просмотра видеоповтора VAR.

Инцидент произошел на 55-й минуте встречи. В момент, когда мяч не находился в игре, футболисты оказались рядом, после чего марокканец коснулся новрвжца в области гениталий, что и стало основанием для удаления.

"Официальный отчёт, представленный судьёй после матча, был шокирующим. Судья Ариас заявил: "Причиной удаления Абкара стало то, что он умышленно ущипнул соперника за гениталии, когда мяч не находился в игре", – пишут испанские медиа.

Матч завершился победой "Атлетико Мадрид" со счётом 1:0. Команда воспользовалась численным преимуществом после удаления защитника соперников.

После игры Абкар прокомментировал эпизод в интервью Movistar LaLiga. Защитник заявил, что не имел намерения касаться соперника в этой области и поклялся, что это произошло случайно. По его словам, он "не собирался трогать гениталии", а в подобных игровых эпизодах защитники иногда касаются корпуса нападающего, чтобы понять его позицию.

Футболист добавил, что "клянется своей семьёй", что не целился в эту часть тела. Он утверждает, что хотел коснуться живота соперника, чтобы определить его расположение, однако рука "случайно попала в ту область".

Сообщается, что дисциплинарный комитет Ла Лиги намерен рассмотреть эпизод и определить возможные дополнительные санкции для игрока.

