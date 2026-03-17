Испано-турецкий след в еврокубках выбьет Англию? Анонс вторых матчей плей-офф Лиги чемпионов

Сегодня начнутся вторые матчи Лиги чемпионов. Норвегия почти создала сенсацию, Англия имеет все шансы потерять сразу 6 клубов одновременно, а еще есть возможность дополнительных разгромов. Так чего ждать от плей-офф любимого турнира? Все главные детали 8 матчей рассказывает OBOZ.UA.

"Спортинг" - "Буде": пожалуй, главная игра недели

Позиции в чемпионате: 1 место Лиги Португалии - чемпионат Норвегии начинается

Предыдущая встреча: 0:3

После этой пары в четвертьфинале точно будет андердог. И мы, кажется, понимаем кто именно. "Буде" идет неким путем "Шахтера", тоже добыв 5 подряд выигранных матчей Лиги чемпионов. На горняков норвежцы похожи тем, что только 4 команды Европы не из элиты смогли записать себе такое достижение. Еще 2 игры – и они станут абсолютными лидерами по этому показателю. Переиграв "Спортинг" дома 3:0, скандинавы движутся на уверенных оборотах. Лиссабонцы в 1/8 бывали лишь дважды в истории, но надеются пройти в следующий раунд – из-за этого даже отменили матч португальской лиги. Хотя отыграть 3 мяча для них это задача, которую не удавалось выполнить 60 лет. Кажется, желтая сказка продолжится.

"Манчестер Сити" - "Реал": единственная пара, где возможно восстание

Позиции в чемпионате: 2 место АПЛ - 2 место Ла Лиги

Предыдущая встреча: 0:3

Встреча в плей-офф ЛЧ пятый раз подряд в этой паре никогда не разочаровывает. Бенефис Вальверде в Мадриде с тремя голами стал шоком для англичан и Пепа. Главные звезды горожан были настолько качественно закрыты, что для Куртуа не было много работы. Но знаете, что говорит суперкомпьютер? Несмотря на сплошную катастрофу для англичан с потенциальным вылетом всех 6 клубов сразу, на победу "Сити" дают наибольший процент. И не только на победу, но и на выход в четвертьфинал. "Реал" все еще проживает не лучший этап из-за кучи травмированных, но приспособился к этому даже в еврокубках. Сливочные сегодня могут забить 100 гол английским командам в ЛЧ, а Винисиус имеет возможность стать самым молодым игроком, достигшим отметки 80 матчей в основной сетке Лиги чемпионов в возрасте 25 лет и 248 дней. Тогда он с запасом обойдет одноклубника Мбаппе.

"Челси" - ПСЖ: самая нестабильная пара по прогнозам

Позиции в чемпионате: 6 место АПЛ - 1 место Лиги 1

Предыдущая встреча: 2:5

Парижане в ЛЧ против "Челси" наращивают победы. И сегодняшняя игра статистически обещает нам интригу с отыгрышем: минимум 2 мяча в ворота французских команд от аристократов стабильно залетают последние 7 матчей. ПСЖ в двухматчевых еврокубковых противостояниях 4 раза выигрывал первый матч в 3 гола и гарантированно проходил дальше. Но после 5:2 ПСЖ будут осторожнее, этот счёт шаткий. Перед следующим соперником, которым с большой вероятностью может стать "Галатасарай", на карточках висят Кварацхелия и Мендеш. Что касается "Челси", то потерян еще и Джеймс. Здесь в прогнозах сплошные противоречия.

"Тоттенхэм" - "Атлетико": кто меньше настроен на этот раз?

Позиции в чемпионате: 16 место АПЛ - 3 место Ла Лиги

Предыдущая встреча: 2:5

А тут никакой надежды со стороны статистики. Кроме того, что "Атлетико" исторически записаны победителями двухматчевых противостояний с английскими клубами, то "Тоттенхэм" в тех же условиях против испанцев никогда не проходил дальше. Еще и стадия 1/8 для них несчастливая. Неделю назад матрасники могли размазать соперника на своём поле в 10 и более мячей, однако из-за лёгкости игры подопечные Симеоне в моменте сжалились. Обсуждают и Тудора: действительно ли он правильно распределил ресурсы, чтобы стать спасителем шпор? Вероятность "Тоттенхэма" в четвертьфинале крайне низкая, тем более, ожидается Альварес, который наращивает свои забивные умения.

"Бавария" - "Аталанта": 0.1% на реванш

Позиции в чемпионате: 1 место Бундеслиги - 7 место Серии А

Предыдущая встреча: 6:1

В этом матче внимание больше всего приковано к проблемам "Баварии". Нойер травмировался, других вратарей... нет. Неделю назад играл Урбиг и проверяется на сотрясение мозга. Третий голкипер Ульрайх феерил в эти выходные... и тоже травмировался. Потому на ворота может стать 16-летний Прескотт – вот такая возможность дебютировать на самом высоком уровне в таком возрасте. "Аталанта" пропустила на 5 мячей больше – даже если бергамаски начнут забивать, гэп слишком велик, Компани успеет заменами остановить движение вдогонку. Похоже, что последний итальянский клуб в ЛЧ едет в Мюнхен сугубо на экскурсию.

"Арсенал" - "Байер": проверка номер два

Позиции в чемпионате: 1 место АПЛ - 6 место Бундеслиги

Предыдущая встреча: 1:1

Каждый раз хочется вспоминать о 20-летнем шансе. На прошлой неделе этот шанс спас исключительно Хаверц своим точным ударом – без пенальти "Арсенал" ехал бы домой и без очков для рейтинга УЕФА, и без равенства голов. Что следует знать – "Эмирейтс" хорошо сдерживает соперников, за 22 последних матча лондонцы там не проигрывают и много забивают. "Байер" тоже прибыл на исторической уверенности: 4 из 5 предыдущих двухматчевых противостояний с англичанами были выиграны, тогда как канониры все такое проиграли. Но для (наконец) похода в финал, Артета должен не только сбалансировать состав после последних нервных игр, а еще наработать новые комбинации, потому что угловые с "Байером" не работали. А там еще и Кубок лиги скоро...

"Ливерпуль" - "Галатасарай": репетиция Слот-аут?

Позиции в чемпионате: 5 место АПЛ - 1 место турецкой Суперлиги

Предыдущая встреча: 0:1

Это уже последняя проверка Слота? Потому что кресло под ним шатается как во время бури, а тут еще и "Галатасарай", который прошел дальше в 14 из 17 предыдущих двухматчевых противостояний, если выигрывал домашнюю игру. На выходных турки разгромили "Башакшехир" 3:0, тогда как "Ливерпуль" подчеркнул текущий слабый уровень, не реализовав кучу моментов в ничьей против "Тоттенхэма". Мерсисайдцам категорически нельзя пропускать: из почти 20 игр с начала года, красные пропускали в 10 матчах, однако выиграли из них только 4. Зато "Галатасарай" своим голом (особенно быстрым, как и неделю назад) может сломать концентрацию соперника, мы уже видели такое в Турции. При руководстве Слота "Ливерпуль" не преодолел стадию 1/8 год назад и завтра вылет на этом же этапе не простят. Все надежды только на то, что 1 гол можно легко нивелировать в ответной игре.

"Барселона" - "Ньюкасл": снова интрига до последних минут?

Позиции в чемпионате: 1 место Ла Лиги - 9 место АПЛ

Предыдущая встреча: 1:1

Единственная английская команда, которая играет ответный матч на выезде, была ближе всего к победе. Если бы не пенальти на последней секунде, то "Ньюкасл" получил бы самую крутую свою победу с начала года. Но в Испанию сороки прибыли после 1:1, что выглядит как возможная ремонтада со стороны блау-гранас. Тем более, "Барселона" против английских клубов в плей-офф максимально эффективна. Каталонцы продолжают качели: 29 игр с забитыми мячами, а 12 последних – обязательно с пропущенным. Следует учесть, что гости этой пары проиграли ответный матч лишь в одном из 10 последних случаев в Европе. Игра не выглядит такой, где возможна быстрая развязка, дотянуть до пенальти будет как бы проще для всех. Но именно "Барселона" с "Ньюкаслом" могут подарить наиболее боевой матч плей-офф Лиги чемпионов.