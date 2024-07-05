УЕФА принял странное решение по звезде сборной Англии перед 1/4 финала Евро-2024

Атакующий полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем получил условную дисквалификацию на один матч накануне четвертьфинала чемпионата Европы. Футболист мадридского "Реала" был наказан за празднование гола в ворота сборной Словакии в матче 1/8 финала первенства-2024, которое в эти дни проходит в Германии.

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Об этом говорится на официальном сайте Европейского футбольного союза (УЕФА). Организация не стала отстранять англичанина от четвертьфинального поединка Евро-2024 против Швейцарии, который состоится 6 июля. Беллингем отделался условной дисквалификацией, которая вступит в силу, если игрок нарушит дисциплинарные правила в течение ближайшего года.

Отметим, что после спасительного гола в ворота Словакии за 30 секунд до финального свистка Беллингем отпраздновал мяч, приставив руки к паху. Позже сам футболист объяснил, что это был жест в сторону его друзей. Также представитель сборной Англии был оштрафован на 30 тысяч евро.

OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Англия – Швейцария. Начало игры – в 19:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в матче 1/8 финала чемпионата Евроы-2024 между сборными Турции и Австрии был забит самый быстрый гол в истории первенства на стадии плей-офф.

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