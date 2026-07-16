Испания – Аргентина: дата и время начала, прогноз, где смотреть и на каком канале финал ЧМ-2026 по футболу

Сборные Испании и Аргентины образовали пару финального матча чемпионата мира по футболу 2026 года. В поединке за "золото" турнира в США, Мексике и Канаде сойдутся действующие победители мундиаля и европейского первенства, что делает противостояние еще более интригующим.

КОГДА ФИНАЛ ЧМ-2026

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Решающий матч мирового первенства традиционно состоится в воскресенье. Датой финала ЧМ-2026 Международная федерация футбола (ФИФА) утвердила 19 июля.

ВО СКОЛЬКО ФИНАЛ ЧМ-2026

Поединок двух сильнейших команд чемпионата начнется в 22:00 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА ФИНАЛ ЧМ-2026

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Испания – Аргентина так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 2,37, на победу аргентинцев – 3,41. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Любители футбола смогут увидеть битву за звание лучшей команды мира благодаря видеосервису MEGOGO. Прямая трансляций состоится на канале "Megogo Футбол Первый". Кроме того, "Megogo Спорт" покажет матч бесплатно в цифровом эфире Т2 и в кабельных сетях.

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