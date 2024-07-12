Испания – Англия: онлайн-трансляция финала Евро-2024

Сборные Англии и Испании сразятся в решающем матче чемпионата Европы по футболу, который завершается в Германии. Команд впервые встречаются в финале крупного турнира, а для британцев это вторая подряд битва за "золото" континентального первенства.

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Встречу в воскресенье, 14 июля, принимает Олимпийский стадион в Берлине. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Испания – Англия. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

ОНЛАЙН-ТРАНСЛЯЦИЯ ИСПАНИЯ – АНГЛИЯ

Евро-2024. Финал

Берлин, Олимпийский стадион

Главный арбитр: Франсуа Летесье (Франция), арбитр VAR: Жером Бризар (Франция)

Испания – Англия – 0:0

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2 ДНЯ ДО МАТЧА. Приветствуем всех любителей футбола! Евро-2024 приближается к своему завершению. Скоро мы узнаем нового чемпиона континента.

Испания и Англия доказали статус одних из главных фаворитов турнира. "Фурия роха" вообще установила на первенстве исторический рекорд соревнований, выиграв шесть матчей.

На континентальных первенствах команды в последний раз встречались в 1996 году. Тогда англичане, принимавшие турнир, обыграли соперников в четвертьфинальной серии пенальти после безголевых 120 минут. Всего же Испания и Англия провели 27 матчей – 10 выиграла "фурия роха", 13 – "три льва".

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

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