Младше некоторых футболистов: УЕФА назначил на финал Евро-2024 судью-вундеркинда

Европейский футбольный союз (УЕФА) назначил французскую бригаду арбитров на финальный матч континентального первенства-2024, который в эти дни проходит в Германии. Главным рефери поединка между сборными Испании и Англии будет работать 35-летний Франсуа Летесье.

Видео дня

Об этом информирует официальный сайт УЕФА. Помогать французу будут соотечественники на линиях Сириль Мюнье и Меди Рамуни. Роль четвертого судьи исполнит арбитр финала чемпионата мира-2022 Шимон Марциняк из Польши. Также на игре будет задействована система видеоповторов (VAR), за работой которой будет следить Жером Бризар.

Летесье уже в 28 лет стал арбитром Международной федерации футбола (ФИФА) и за это время провел 65 матчей в турнира под эгидой УЕФА. На Евро-2024 француз отработал на трех матчах, включая поединок 1/8 финала между Испанией и Грузией.

Француз стал самым молодым арбитром, назначенным на финал чемпионата Европы. До этого первенство в этом аспекте удерживал швед Андерс Фриск, который судил решающий матч первенства-2000 в возрасте 37 лет. Интересно, что Летесье младше хавбека испанской команды Хесуса Наваса.

Напомним, финал Евро-2024 Испания – Англия состоится в воскресенье, 14 июля, в Берлине. Начало игры – в 22:00 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в полуфинале Евро-2024 между сборными Нидерландов и Англии произошел "абсолютный позор".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!