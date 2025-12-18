Искусственный интеллект сказал, с каким счетом закончится последний матч 'Динамо' в 2025-м году

Киевское "Динамо" в четверг, 18 декабря, закрывает для себе 2025-й игровой год. Команда Игоря Костюка, который накануне игры был объявлен полноценным главным тренером "бело-синих", проведет поединок заключительного тура основного этапа Лиги конференций против армянского "Ноа".

Встречу принимает городской стадион в польском Люблине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Встречу принимает городской стадион в польском Люблине. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Фаворитами противостояния считаются хозяева.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, также отдает небольшое преимущество киевлянам. Нейросеть прогнозирует, что обе команды сумеют отличиться в игре, которая завершится минимальной победой "Динамо".

"Форма "Динамо" нестабильна: есть яркая домашняя победа 6:0 над "Зринськи", но много поражений. "Ноа" показывает дисциплину – ничьи на выезде с "Абердином" и "Крайовой", победа над "Риекой" и "Легией". Ожидаю конкурентный матч с голами с обеих сторон. "Динамо" играет дома (хоть и в Польше), имеет лучший индивидуальный класс и захочет достойно завершить евросезон перед фанатами. "Ноа" не закроется, потому что нужны очки, и они регулярно забивают. Победа "Динамо" со счетом 2:1", – поделился ожиданиями ИИ.

Напомним, "Динамо" потеряло все шансы на выход в плей-офф Лиги конференций после того, как проиграло итальянской "Фиорентине".

