Гибралтарский клуб выбил 'Динамо' из Лиги конференций

Киевское "Динамо" досрочно потеряло шансы на выход в плей-офф нынешнего розыгрыша Лиги конференций. Это стало известно после того, как чемпионы Украины проиграли на выезде итальянской "Фиорентине", а их конкуренты взяли необходимые очки для продолжения борьбы.

"Бело-синие" могли зацепиться за ничью во Флоренции, но не сумели сдержать атаки соперника и уступили – 1:2. После этого в активе подопечных Игоря Костюка осталось три очка и их судьба находилась в руках других команд. Основным стали успехи гибралтарского "Линкольна" и "Шкендии" из Северной Македонии.

Гибралтарцы добыли волевую победу над чешской "Сигмой" 2:1. А македонцы уверенно разобрались со словацким "Слованом", забив два мяча до перерыва.

Благодаря этим триумфам обе команды набрали по семь очков и оторвались от динамовцев на четыре пункта перед последним туром. Теперь поединок против армянской "Ноа" для украинцев не имеет никакого турнирного значения, при этом сопернику нужно как минимум не проигрывать для выхода в плей-офф.

Добавим, что донецкий "Шахтер" после победы над "Хамрун Спартанс" практически обеспечил себе прямую путевку в 1/8 финала Лиги конференций.

Как сообщал OBOZ.UA, в сети опубликовали видео того, что футболисты "Динамо" сделали прямо на поле после поражения от "Фиорентины".

