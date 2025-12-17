'Решение принято': Суркис объявил главного тренера 'Динамо'

Исполняющий обязанности главного тренера киевского "Динамо" Игорь Костюк избавился от приставки в своей должности и стал полноценным наставником "бело-синих". В своем новом статусе специалист выведет команду уже в четверг, 18 декабря, на заключительный матч года с армянским "Ноа" в Лиге конференций.

Об этом в комментарии официальному сайту "Динамо" сообщил президент клуба Игорь Суркис. По словам боса столичной команды, при назначении Костюка он особенно руководствовался тем, что ранее тренер работал с юношами "бело-синих" и отлично знает возможности молодых игроков.

"Игорь Владимирович – талантливый тренер, который уже много лет работает в нашем клубе. Он воспитал не одно поколение талантливых молодых игроков, многие из которых сейчас выступают на самом высоком уровне в европейских топ-чемпионатах. Он хорошо знает динамовскую молодежь и не боится доверять молодым игрокам, которые уже успели проявить себя на уровне первой команды. Это тренер, который умеет находить правильный подход к игрокам", – объяснил свой выбор Суркис.

Костюк был назначен и.о. главного тренера "Динамо" 28 ноября после отставки Александра Шовковского. Под его руководством команда провела четыре матча, в которых добыла две победы и дважды проиграла.

