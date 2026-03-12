Искусственный интеллект назвал точный счет первого матча 'Шахтера' в 1/8 финала Лиги конференций

Донецкий "Шахтер" 12 марта проведет свой первый еврокубковый матч в 2026 году. Единственный представитель Украины в континентальных турнирах сыграет гостевой поединок 1/8 финала Лиги конференций, в котором его соперником будет польский "Лех".

Встреча состоится на поле Городского стадиона в Познани. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Лех" – "Шахтер". Время начала – в 19:45 по киевскому времени.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, уверен в том, что игра будет достаточно равной. При этом в пользу "горняков" говорит более высокий индивидуальный класс футболистов, что может принести "Шахтеру" минимальную победу.

"Шахтер" выглядит чуть сильнее на бумаге прямо сейчас: после зимней паузы они стартовали очень мощно, имеют лучшую глубину состава и больше опыта в плей-офф еврокубков. "Лех" в последнее время явно просел: два подряд поражения в чемпионате Польши и вылет из Кубка. Поэтому я считаю "Шахтер" небольшим фаворитом на выезде. Мой прогноз на счет: 1:2 в пользу "Шахтера". Альтернативные очень вероятные варианты: 1:1 или 0:1", – спрогнозировал ИИ.

Отметим, что ответная игра запланирована на 19 марта на Городском стадионе имени Генрика Реймана в Кракове. В случае успешного выступления "оранжево-черные" в 1/4 финала сразятся с сильнейшим в паре АЗ Алкмаар (Нидерланды) – "Спарта" (Прага, Чехия).

