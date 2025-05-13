Донецкий "Шахтер" должен стать обладателем Кубка Украины по футболу 2025 года, переиграв в решающем матче турнира киевское "Динамо". Непримиримые соперники сойдутся в битве за трофей уже в среду, 14 мая, на стадионе в Житомире после того, как совсем недавно сыграли результативные 2:2 в национальном чемпионате.

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OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Шахтер" – "Динамо" в финале Кубка Украины-2025. Стартовый свисток арбитра Николая Балакина прозвучит в 18:30.

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, согласен с теми, кто считает фаворитом противостояния донецкую команду. Он отмечает, что команда Марино Пушича будет стремиться спасти провальный сезон, ведь в Премьер-лиге "оранжево-черные" близки к тому, чтобы не попасть в топ-2.

"Противостояние "Шахтер" – "Динамо" всегда принципиальное. Обе команды имеют дополнительную мотивацию: "Шахтер" хочет спасти сезон и приблизиться к еврокубкам, а "Динамо" стремится прервать гегемонию соперника. Мой прогноз: "Шахтер" победит со счетом 2:1 в напряженном матче, вероятно, благодаря голу во второй половине игры. Однако не удивлюсь, если "Динамо" сумеет перевести игру в дополнительное время или даже выиграть за счет индивидуального мастерства", – сделал свой прогноз Grok.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" сенсационно сыграло в Житомире с "Полесьем" в матче Премьер-лиги накануне финала Кубка Украины.

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