Киевское "Динамо" сыграет с итальянской "Фиорентиной" в ключевом матче основного этапа розыгрыша Лиги конференций. "Бело-синие" сойдутся в битве с последней командой Серии А на ее поле в четверг, 11 декабря.

Встреча состоится на поле стадиона "Артемио Франки". OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" – "Динамо". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

Итальянцы являются явными фаворитами. Аналитики GGBET по состоянию на 12:40 11 декабря отдают предпочтение "Фиорентине" с коэффициентом 1,4. А победу "Динамо" оценивают в 7,2. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

Искусственный интеллект Grok социальной сети Х, ранее известной как Twitter, не сомневается в триумфе итальянцев. Нейросеть отмечает, что обе команды находятся в кризисной ситуации.

"Это будет напряженный матч с элементами "безумия": строгость в центре, быстрые переходы и, возможно, желтые карточки. "Фиорентина" нуждается в этой победе для морального подъема, а "Динамо" – для чуда. "Фиорентина" возьмет очки дома, воспользовавшись слабостью обороны "Динамо". Ожидаю гол со стандарта и на контратаке. Прогнозирую победу "Фиорентины" со счетом 2:1", – отметил ИИ.

