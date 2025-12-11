'Фиорентина' – 'Динамо': все подробности матча Лиги конференций

Киевское "Динамо" в четверг, 11 декабря, проведет один из ключевых матчей основного этапа розыгрыша Лиги конференций. "Бело-синие", в активе которых лишь одна победа в четырех поединках, сыграют на выезде с последней командой итальянской Серии А "Фиорентиной".

Видео дня

Встречу принимает легендарный стадион "Артемио Франки" во Флоренции. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча "Фиорентина" – "Динамо". Время начала – 19:45 по киевскому времени.

ПРОГНОЗ НА "ФИОРЕНТИНА" – "ДИНАМО"

Явными фаворитами игры считаются хозяева поля. Аналитики GGBET по состоянию на 10:45 11 декабря отдают предпочтение "Фиорентине" с коэффициентом 1,44. А победу "Динамо" оценивают в 6,62. Включай поединок и держи свою линию вместе с GGBET – титульным партнером "бело-синих"!

ГДЕ СМОТРЕТЬ "ФИОРЕНТИНА" – "ДИНАМО"

Украинские болельщики смогут увидеть игру у экранов телевизоров и мультимедийных устройств. Прямой эфир организовывает телеканал "Megogo Футбол 1", который доступен по подписке "Максимальная" медиасервиса MEGOGO.

По традиции показ будет сопровождать традиционная аналитическая студия с участием журналистов и приглашенных экспертов.

СУДЬИ НА "ФИОРЕНТИНА" – "ДИНАМО"

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров из Сербии, которую возглавляет Милош Миланович. Ему будут помогать лайнсмены Милан Пашайлич и Новак Новакович. Роль четвертого рефери исполнит Милан Илич.

Также на игре будет задействована система видеопомощи арбитрам (VAR), за работой которой будет следить Момчило Маркович.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

"Фиорентина": Де Хеа – Комуццо, Мари, Раньери – Додо, Зом, Фаджоли, Мандрагора, Паризи – Кин, Гудмундссон

"Динамо": Нещерет – Тымчик, Захарченко, Тиаре, Вивчаренко – Михайленко – Волошин, Пихаленок, Шапаренко, Кабаев – Герреро

СЛОВА ПЕРЕД МАТЧЕМ

Игорь Костюк, и.о. главного тренера "Динамо":

– У нас было много неудач, но то, что было, остается позади. Все, что зависит от нас, будем стараться делать, выходить на каждый матч и достигать максимального результата. То, что мы можем на сегодняшний день делать – мы будем делать. Конечно, итальянцы славятся своей тактикой, своим умением хорошо переходить из атаки в оборону и обратно. "Фиорентина" – тактически грамотная команда, но предстоящая игра все покажет.

ПОЛОЖЕНИЕ В ТУРНИНОЙ ТАБЛИЦЕ

"Динамо" занимает 27-е место в турнирной таблице, имея три очка. "Фиорентина" взяла шесть пунктов и находится на 17-й строчке.

Как сообщал OBOZ.UA, один из лидеров "Динамо" Николай Шапаренко пожаловался на постоянные переезды, которые сказываются на свежести игроков.

РЕКЛАМА

21+

УЧАСТИЕ В АЗАРТНЫХ ИГРАХ МОЖЕТ ВЫЗВАТЬ ИГРОВУЮ ЗАВИСИМОСТЬ. ПРИДЕРЖИВАЙТЕСЬ ПРАВИЛ (ПРИНЦИПОВ) ОТВЕТСТВЕННОЙ ИГРЫ.

GGBET осуществляет деятельность в соответствии с лицензиями от 23.08.2023 года, выданных в соответствии с решениями КРАИЛ №128 и №129 от 08.08.2023.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!