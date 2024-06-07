Друзья, предлагаю вашему вниманию вторую часть этого материала. В разные годы ведущие игроки киевского клуба выступали в составе сборной бывшего СССР на чемпионатах мира. Первым динамовцем дебютантом чемпионата мира был в 1957 году Юрий Войнов.

ЧМ-1982. XII Мундиаль проходил в Испании. ФИФА расширила число финалистов до 24, предоставив Европе 13 мест. После восьмилетнего перерыва попала в финальный турнир и сборная СССР. В своей отборочной группе наша команда потеряла всего два очка – ничьи со сборными ЧССР (1:1) и Уэльса (0:0). Ещё в нашей группе выступали сборные Исландии и Турции.

В Испании в шестой группе в первом матче наша команда уступила сборной Бразилии. Счёт открыл Андрей Баль, но победу праздновал соперник – 2:1. Во втором матче сборная СССР обыграла команду Новой Зеландии – 3:0, а мяч, который забил Балтача, стал 1100-м в истории мировых первенств. Сыграв 2:2 со сборной Шотландии, наша сборная вышла в четвертьфинал. 12 команд были разбиты на четыре четвертьфинальные группы. В 1-й состязались сборные Польши, СССР и Бельгии. В первом матче наши футболисты победили 1:0 бельгийцев. Ничья 0:0 со сборной Польши вывела нас из дальнейшей борьбы, поскольку у поляков и у нас было одинаковое количество очков, но у них лучшей была разница забитых и пропущенных мячей. Заколдованный четвертьфинальный барьер вновь не был преодолён. В составе нашей команды выступали Балтача, Демьяненко, Баль, Бессонов, Евтушенко, Блохин и Буряк, который получил незадолго до старта чемпионата травму. А его так не хватало в средней линии нашей сборной… Обладателем золотых наград XII Мундиаля стала сборная Италии, победившая в финале сборную ФРГ – 3:2. "Золотой мяч" лучшему футболисту мира был вручён 25-летнему итальянцу Паоло Росси.

ЧМ-1986. Чемпионат проходил в Мексике. Сборная СССР попала в отборочную группу вместе с командами Дании, Швейцарии, Ирландии и Норвегии. Показав невыразительную игру и набрав 10 очков, наша сборная вместе с футболистами Дании вышла в финальный турнир XIII чемпионата мира.

Незадолго до старта чемпионата на тренерском мостике сборной Эдуарда Малофеева сменил Валерий Лобановский. Основу команды составили киевские динамовцы Демьяненко, Кузнецов, Чанов, Заваров, Беланов, Бессонов, Рац, Евтушенко, Яремчук, Блохин. Все они буквально месяц назад, в мае, выиграли Кубок Кубков. В первом матче своей группы наша команда победила 6:0 (!) сборную Венгрии. Во второй игре в тридцатиградусную жару нашим соперником была сборная Франции. Счёт открыл дальним ударом Рац, а Фернандес восстановил равновесие – 1:1. Матч со сборной Канады подопечные Лобановского выиграли 2:0, отличились Блохин и Заваров. За счёт лучшей разницы забитых и пропущенных мячей сборная СССР заняла первое место, французы –второе.

Лишь однажды, в 1966 году, наша сборная сумела преодолеть барьер четвертьфинала. Игры в подгруппе вселяли уверенность в том, что на чемпионате в Мексике этот магический рубеж будет пройден. Наш соперник, сборная Бельгии, на турнире играла невыразительно. Но ничья – 2:2 в основное время. Много споров вызвал второй гол, забитый бельгийцами. Боковой арбитр из Испании зафиксировал положение вне игры у футболиста сборной Бельгии наши защитники среагировали на этот сигнал. Судья в поле игру не остановил и мяч беспрепятственно влетел в наши ворота. Дополнительное время – бельгийцы словно подобрали ключ к нашим воротам и в течение нескольких минут они дважды добились успеха третий гол. Третий гол Беланова с 11-метровый отметки послужил слабым утешением. 3:4, и наша сборная выбыла из числа претендентов на медали. Обыграл в финале 3:2 сборную ФРГ, команда Аргентины во второй раз стала чемпионом мира, а обладателем "Золотого мяча" был назван в Диего Марадона.

ЧМ-1990. Проходил он в Италии и оказался последним для сборной СССР – "великий и могучий" распался. В сборную СССР на этом чемпионате входили Бессонов, Кузнецов, Демьяненко, Рац, Литовченко, Заваров, Протасов, Цвейба, Яремчук, Чанов, тренер – Валерий Лобановский. Всего в сборной бывшего СССР за время мировых чемпионатов выступали 59 футболистов киевского Динамо каждый из них провел разное количество матчей.

ЧМ-2006. Проходил на стадионах Германии. Уверен, болельщики помнят, как выступала на нем сборная независимой Украины. Перед началом отборочных игр тренер нашей главной команды Олег Блохин на пресс-конференции сказал: "Не сомневайтесь, мои подопечные будут играть в финальном турнире чемпионата мира и выйдут туда с первого места". Сборная справилась задачей, которую перед ней поставил тренер. Наши ребята успешно провели отборочный турнир. Основу составили футболисты "Динамо", дойдя до 1/4 финала. Блестяще защищал свои ворота Александр Шовковский. В матче 1/8 финала футболисты сборной Швейцарии не сумели в серии послематчевых пенальти забить СаШо ни одного мяча, что стало рекордом чемпионатов мира.

К большому сожалению для украинских болельщиков, игроки нашей сборной матчи финальных турниров ЧМ-2010, ЧМ-2014, ЧМ-2018, ЧМ-2022 смотрели по телевизору. ЧМ-2026 пройдёт на стадионах трёх стран – США, Аргентины и Мексики. ФИФА планирует значительно расширить число участников финального турнира этого Мундиаля. Хочется среди них увидеть и главную команду футбольной Украины.

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