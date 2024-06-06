13 мая 2024 года ФК "Динамо" (Киев) отметил своё 97-летие. Полистаем страницы истории команды с берегов Днепра. В разные годы ведущие игроки киевского клуба в составе сборной бывшего СССР выступали на чемпионатах мира. С мундиалей и начну.

Полузащитник Юрий Войнов стал первым игроком "Динамо", сыгравшим на чемпионате мира. 23 июня 1957 года в Москве он выступала в составе сборной в первого отборочном матче ЧМ-1958 против сборной Польши – 3:0. Следующая отборочная встреча с командой Финляндии в составе нашей сборной вышли уже трое динамовцев. Место в ворота занял Олег Макаров, в средней линии Юрий Войнов, в нападении – Виктор Фомин. Победа – 2:1, один из мячей забил Войнов. Успешно сыграв в своей отборочной группе, наша команда вышла в финальный турнир ЧМ-1958 который принимала Швеция.

В финальном турнире выступал в составе сборной только Войнов. В 1/4 финала наша команда уступила 0:2 шведам и выбыла из претендентов на медаль. В финале сборная Швеции уступила 2:5 команде Бразилии, два мяча забил 17-летний дебютант победителей Пеле. Отменно сыграв все пять матчей в Швеции, Юрий Войнов попал в число лучших игроков чемпионата мира.

ЧМ-1962. VII Мундиаль проходил в Чили. В 1/4 финала сборная бывшего СССР сошла с дистанции, уступив хозяева чилийцам – 1:2. На этот раз к отборочным матчам киевляне не привлекались. А в Южной Америке выступал только Виктор Каневский. Чемпионами мира вновь стали бразильцы, победив в финале 3:1 сборную Чехословакии.

ЧМ-1966. VIII Мундиаль проходил в Англии. В составе нашей команды выступали киевские динамовцы Леонид Островский, Йожеф Сабо, Виктор Серебрянников и Валерий Поркуян, который в четырёх матчах забил четыре мяча. В полуфинале наша сборная уступила 1:2 команде ФРГ, которая в финале в свою очередь проиграла англичанам 2:4 в дополнительное время. Впервые ФИФА приняла решение наградить чемпиона мира золотыми медалями, второго призера – позолоченными, третьего – серебряными и команду, занявшую четвёртое место, – бронзовыми. Но в итоге лучший бомбардир сборной остался без медали – бронзовые награды получили только 11 футболистов, участвовавшие в матче за третье место. Единственным динамовцем, имеющим в своей коллекции медаль чемпионата мира 1966 года, оказался Йожеф Сабо.

ЧМ-1970. IX чемпионат мира принимала Мексика. Из 14 мест в финальном турнире Европа получила восемь. Пять городов страны принимали матчи Мундиаля. Впервые на чемпионате мира были разрешены замены по ходу игры. Наша команда успешно выступила в отборочном турнире. В матче-открытии встретились сборные Мексики и СССР. Боевая ничья – 0:0. Во второй игре наша команда победила команду Бельгии – 4:1, а затем была обыграна сборная Сальвадора – 2:0. Как и в игре с бельгийцами, дважды отличился Бышовец. Наши футболисты завоевали путёвку в 1/4 финала. На этом этапе нашим соперником была сборная Уругвая – двукратный чемпион мира. 90 минут не дали преимущества ни одной из команд. В дополнительное время на 116-й минуте игры, посчитав, что мяч пересек линию ворот, наши футболисты остановились, ожидая, что судья остановит игру. Уругвайцы рассудили иначе и забили мяч в наши ворота. Арбитр счел, что всё сделано в рамках правил и зафиксировал взятие ворот. Грубая судейская ошибка. Вновь камнем преткновение для нашей сборной стал четвертьфинальный барьер.

В составе сборной СССР в финальном турнире играли Мунтян, Бышовец, Хмельницкий, Пузач, Серебрянников. В отборочном турнире надёжно защищал наши ворота Рудаков, который накануне финального турнира серьёзно повредил плечо. На фронтовой части стадиона "Ацтека" после завершения чемпионата мира были установлены памятные доски с барельефами лучших игроков команд-участниц финального турнира. У сборной СССР этой части был удостоен Анатолий Бышовец. Победителем IX чемпионата мира стала сборная Бразилии, обыгравшая в финале 4:1 итальянцев. Пеле был назван лучшим игроком. "Золотая богиня" отправилась на вечное хранение в Бразилию.

ЧМ-1978. Проходил он в Аргентине. Сборная СССР второй раз подряд не смогла преодолеть отборочный барьер. Венгрия на очко опередила нашу команду и стала победителем девятой группы отборочной стадии XI чемпионата мира. В четырёх встречах отборочного турнира со сборными Греции и Венгрии в составе нашей команды выступали Коньков, Трошкин, Онищенко, Буряк, Блохин и Матвиенко. Золотые медали впервые завоевала сборная Аргентины, обыгравшая в дополнительное время команду Нидерландов – 3:1.

Друзья, вторая часть материала "Динамовцы на чемпионатах мира" в следующий раз.