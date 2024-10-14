'Шоу лилипутов': названа главная проблема сборной Украины в матче с Чехией

Известный украинский футбольный менеджер Вячеслав Заховайло удивился подбору игроков в национальную команду. Накануне матча Лиги наций с Чехией специалист отметил, что "сине-желтым" будет противостоять очень высокорослая и крепкая команда, тогда как наши игроки не отличается физическими данными.

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Об этом Заховайло заявил в интервью сайту Sport-express.ua. По его словам, в поединке против чехов украинской сборной нужно сделать ставку на скорость и резкость, ведь если ввязаться в силовой футбол, то команда Чехии просто легко обыграет "сине-желтых", как это было в сентябре.

"Победить такую ​​Чехию вполне по силам. Нужно интенсивно играть на мяче, не зажевывать, быстро действовать между зонами, закрутить голову чехам. Выйдет так сыграть – победим, а нет, то чехи нас схавают, если не сыграем иначе, как в первом матче. Дождутся своего момента и забьют. Никак нельзя Украине обнажать зоны и нужно максимально четко играть в защите, помня, что чехи в игре на втором этаже настоящие баскетболисты. У нас какое-то "шоу лилипутов" в сборной. Да и не только в сборной, но и в клубах. Куда смотрят наши скауты. Практически каждый игрок ростом метр с кепкой…" – сказал Заховайло.

Поединок состоится 11 октября. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Украина – Чехия. Начало игры – в 21:45 по киевскому времени.

Как сообщал OBOZ.UA, полузащитник сборной Украины Михаил Мудрик высказался о болельщиках команды и ответил на критику.

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