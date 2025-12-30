Играли Бразилия, Италия, Германия. Что такое Золотой чемпионат мира по футболу, которому сегодня 45 лет

Сегодня - 45 лет с Золотого Чемпионата мира. Этот турнир провели в далеком 1980-м году, чтобы подчеркнуть, кто на планете лучшая футбольная сборная. Турнир, едва согласованный FIFA, стал латиноамериканской драмой и натолкнул на мысли, что такое можно проводить не только на уровне стран. OBOZ.UA рассказывает об уникальном и пока единственном случае в истории Мундиалей, когда играли только лучшие из лучших.

Кто придумал Золотой ЧМ?

Чемпионат мира впервые состоялся в 1930-м году. Он прошел период от становления до полного исчезновения из-за войны и перезапуска в 1950-м. Идея возникла как праздник футбола к 50-летию всемирных соревнований. Тема, на самом деле, была очень простой: отпраздновать юбилей самого престижного футбольного турнира. Для этого турнира придумали собственное название - Mundialito, что можно перевести как Малый кубок мира. Местом недаром выбрали Уругвай: именно эта сборная была первым победителем ЧМ-1930.

К организации присоединилась Уругвайская футбольная ассоциация при поддержке FIFA. Хотя этот турнир был одобрен главной организацией мира, он не считался официальным. Только посмотрите, какие игроки были на том соревновании:

Аргентина: Ардилес, Марадона, Диаз, Барбас;

Уругвай: Барриос, Варгас, Рамос, Родригез;

Нидерланды: Валке, Тол, Вилсдют, Петерс;

Бразилия: Батиста, Жуниньо, Эдевальдо, Серезо;

Германия: Шумахер, Румменигге, Мюллер, Форстер;

Италия: Анчелотти, Галли, Ширеа, Дзакарелли

Кто собрался поиграть?

Было всего 6 команд из 2 конфедераций, потому что право побороться имели только победители ЧМ. С 1930-го успели провести 11 Мундиалей, трижды его выигрывала Бразилия, дважды Германия, Уругвай и Италия, по одному разу - Англия с Аргентиной. Но англичан тогда заменили Нидерланды.

Куда пропала Англия?

Все из-за давней традиционности английского футбола. Хотя в этом году от Boxing Day там отказались и фактически отменили матчи на 26 декабря (обычно их бывает много, а в 2025-м провели только один). Тогдашняя Английская лига была известна играми даже на Рождество и Новый год, из-за чего клубы отказали англичанам в выезде (не поехали Фрэнсис, Кеннеди, Меринер и другие). Не набрав необходимого количества, сборная снялась. Вместо нее пригласили Нидерланды: не победителя, но одну из сильнейших сборных и неоднократного серебряного призера ЧМ.

Как прошел турнир?

Разыграли все в одном городе Монтевидео, с 30 декабря 1980-го по 10 января 1981-го года. Малое количество команд было выгодным со стороны того, что их было удобно поделить на две группы по 3 участника. Формат выбрали простой: групповой этап и сразу финал, выходили в решающую игру только победители. Группу А составили Нидерланды, Италия и Уругвай, группу B - Аргентина, Бразилия и Германия. Свою группу легко выиграли хозяева Малого чемпионата, дважды по 2:0. А вот Бразилии из другой группы повезло проскочить с ничьей по разнице мячей. Это был один из первых турниров за Аргентину для Диего Марадоны: сборная не прошла, но сам 20-летний футболист отметился голом. Все матчи Золотого ЧМ сыграли на "Сентенарио" - той самой арене, где 50 лет назад состоялся первый финал Чемпионата мира.

Финал того стоил

Неудивительно, что в решающую игру среди сильнейших вышли лучшие команды континента. Иронично, что он стал повторением финала ЧМ-1950, когда выиграли уругвайцы. Но Бразилия подходила в значительно более сильном статусе, выиграв три ЧМ за последние 22 года. Сработала примета круглых лет: уругвайцы добивались наибольших успехов на Чемпионатах мира в 1930 и 1950, когда их выиграли, а в 1970 (и позже в 2010) доходили до полуфиналов. Символично то, что даже в этой игре Уругвай забивал на тех же круглых минутах (50 и 80), бразильцы отличились лишь раз - и произошло полноценное повторение финала-1950. Победа 2:1 благодаря голам Барриоса и Викторино, который стал топ-бомбардиром с тремя голами. Начатый в 1980-м турнир стал для них еще одним успешным. Уругвай - единственная страна в истории, которая имеет статус Чемпиона чемпионов. В сети можно найти даже запись этого матча:

Ждать ли розыгрыш в 2030-м?

Вопрос проведения Золотого ЧМ на 100-летний юбилей дискуссионный, ведь он приходится на проведение регулярного турнира. За 4 года проведут один из самых масштабных Мундиалей, сразу в 6 странах (Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина, Парагвай). Мы уже видели такое на Евро-2020, когда игры принимали 11 городов. Здесь сложности не в том, что разные страны, а в том, что разные континенты. У футболистов возможны джетлаги, которые будут влиять на выступления на поле. И это только самая маленькая проблема.

Малый ЧМ-2030 могут запланировать на зиму, по примеру игр в Катаре 8 лет назад. На сегодня есть 8 чемпионов мира, к вышеупомянутым добавились Испания и Франция. В Канаде нам новый победитель не нужен, иначе придется придумывать другую систему. Но согласны ли футболисты при таком плотном графике и большом количестве игр поехать на еще один достаточно изнурительный соревновательный этап? В Англии рождественский традиционализм хоть как, но сохраняется. Италия недавно присоединилась к традиции новогодних игр и тоже вряд ли сможет отправить своих футболистов. Уже имеем потенциально минус 2, что будет неуместным для величественного юбилея главной игры планеты. То есть, потребность проведения турнира просто отпадает. Или FIFA с Инфантино решат иначе?