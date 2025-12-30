УкраїнськаУКР
Играли Бразилия, Италия, Германия. Что такое Золотой чемпионат мира по футболу, которому сегодня 45 лет

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
111
Сегодня - 45 лет с Золотого Чемпионата мира. Этот турнир провели в далеком 1980-м году, чтобы подчеркнуть, кто на планете лучшая футбольная сборная. Турнир, едва согласованный FIFA, стал латиноамериканской драмой и натолкнул на мысли, что такое можно проводить не только на уровне стран. OBOZ.UA рассказывает об уникальном и пока единственном случае в истории Мундиалей, когда играли только лучшие из лучших.

Кто придумал Золотой ЧМ?

Чемпионат мира впервые состоялся в 1930-м году. Он прошел период от становления до полного исчезновения из-за войны и перезапуска в 1950-м. Идея возникла как праздник футбола к 50-летию всемирных соревнований. Тема, на самом деле, была очень простой: отпраздновать юбилей самого престижного футбольного турнира. Для этого турнира придумали собственное название - Mundialito, что можно перевести как Малый кубок мира. Местом недаром выбрали Уругвай: именно эта сборная была первым победителем ЧМ-1930.

К организации присоединилась Уругвайская футбольная ассоциация при поддержке FIFA. Хотя этот турнир был одобрен главной организацией мира, он не считался официальным. Только посмотрите, какие игроки были на том соревновании:

Аргентина: Ардилес, Марадона, Диаз, Барбас;

Уругвай: Барриос, Варгас, Рамос, Родригез;

Нидерланды: Валке, Тол, Вилсдют, Петерс;

Бразилия: Батиста, Жуниньо, Эдевальдо, Серезо;

Германия: Шумахер, Румменигге, Мюллер, Форстер;

Италия: Анчелотти, Галли, Ширеа, Дзакарелли

Играли Бразилия, Италия, Германия. Что такое Золотой чемпионат мира по футболу, которому сегодня 45 лет

Кто собрался поиграть?

Было всего 6 команд из 2 конфедераций, потому что право побороться имели только победители ЧМ. С 1930-го успели провести 11 Мундиалей, трижды его выигрывала Бразилия, дважды Германия, Уругвай и Италия, по одному разу - Англия с Аргентиной. Но англичан тогда заменили Нидерланды.

Куда пропала Англия?

Все из-за давней традиционности английского футбола. Хотя в этом году от Boxing Day там отказались и фактически отменили матчи на 26 декабря (обычно их бывает много, а в 2025-м провели только один). Тогдашняя Английская лига была известна играми даже на Рождество и Новый год, из-за чего клубы отказали англичанам в выезде (не поехали Фрэнсис, Кеннеди, Меринер и другие). Не набрав необходимого количества, сборная снялась. Вместо нее пригласили Нидерланды: не победителя, но одну из сильнейших сборных и неоднократного серебряного призера ЧМ.

Играли Бразилия, Италия, Германия. Что такое Золотой чемпионат мира по футболу, которому сегодня 45 лет

Как прошел турнир?

Разыграли все в одном городе Монтевидео, с 30 декабря 1980-го по 10 января 1981-го года. Малое количество команд было выгодным со стороны того, что их было удобно поделить на две группы по 3 участника. Формат выбрали простой: групповой этап и сразу финал, выходили в решающую игру только победители. Группу А составили Нидерланды, Италия и Уругвай, группу B - Аргентина, Бразилия и Германия. Свою группу легко выиграли хозяева Малого чемпионата, дважды по 2:0. А вот Бразилии из другой группы повезло проскочить с ничьей по разнице мячей. Это был один из первых турниров за Аргентину для Диего Марадоны: сборная не прошла, но сам 20-летний футболист отметился голом. Все матчи Золотого ЧМ сыграли на "Сентенарио" - той самой арене, где 50 лет назад состоялся первый финал Чемпионата мира.

Играли Бразилия, Италия, Германия. Что такое Золотой чемпионат мира по футболу, которому сегодня 45 лет

Финал того стоил

Неудивительно, что в решающую игру среди сильнейших вышли лучшие команды континента. Иронично, что он стал повторением финала ЧМ-1950, когда выиграли уругвайцы. Но Бразилия подходила в значительно более сильном статусе, выиграв три ЧМ за последние 22 года. Сработала примета круглых лет: уругвайцы добивались наибольших успехов на Чемпионатах мира в 1930 и 1950, когда их выиграли, а в 1970 (и позже в 2010) доходили до полуфиналов. Символично то, что даже в этой игре Уругвай забивал на тех же круглых минутах (50 и 80), бразильцы отличились лишь раз - и произошло полноценное повторение финала-1950. Победа 2:1 благодаря голам Барриоса и Викторино, который стал топ-бомбардиром с тремя голами. Начатый в 1980-м турнир стал для них еще одним успешным. Уругвай - единственная страна в истории, которая имеет статус Чемпиона чемпионов. В сети можно найти даже запись этого матча:

Ждать ли розыгрыш в 2030-м?

Вопрос проведения Золотого ЧМ на 100-летний юбилей дискуссионный, ведь он приходится на проведение регулярного турнира. За 4 года проведут один из самых масштабных Мундиалей, сразу в 6 странах (Испания, Португалия, Марокко, Уругвай, Аргентина, Парагвай). Мы уже видели такое на Евро-2020, когда игры принимали 11 городов. Здесь сложности не в том, что разные страны, а в том, что разные континенты. У футболистов возможны джетлаги, которые будут влиять на выступления на поле. И это только самая маленькая проблема.

Малый ЧМ-2030 могут запланировать на зиму, по примеру игр в Катаре 8 лет назад. На сегодня есть 8 чемпионов мира, к вышеупомянутым добавились Испания и Франция. В Канаде нам новый победитель не нужен, иначе придется придумывать другую систему. Но согласны ли футболисты при таком плотном графике и большом количестве игр поехать на еще один достаточно изнурительный соревновательный этап? В Англии рождественский традиционализм хоть как, но сохраняется. Италия недавно присоединилась к традиции новогодних игр и тоже вряд ли сможет отправить своих футболистов. Уже имеем потенциально минус 2, что будет неуместным для величественного юбилея главной игры планеты. То есть, потребность проведения турнира просто отпадает. Или FIFA с Инфантино решат иначе?

