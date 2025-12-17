Традиция стала жертвой УЕФА. Почему в Англии впервые за всю историю отменили Boxing Day и как это разрушает футбол

Английская Премьер-лига в 2025-м впервые за всю историю нового чемпионата фактически отменила Boxing Day: вместо калейдоскопа игр у нас будет только 1 матч! Причиной стала УЕФА. В чем обвиняют организацию и как это может повлиять на легендарную английскую футбольную традицию в последующие годы? Рассказывает OBOZ.UA.

Видео дня

Что такое Boxing Day?

Boxing Day (который можно перевести как День подарков) - традиционная праздничная дата с большим прошлым, а для футбола она вообще сакральная. Название происходит от старой британской традиции, когда богачи дарили подчиненным (часто слугам) рождественские коробки. После этого им еще и устраивали выходной, в который работники могли пойти к семьям, а развлечением становился именно футбол. Со временем традиция закрепилась и стала обычаем. Особенно в АПЛ.

Организация Boxing Day - это определенным образом и о заботе: чтобы фанатам не приходилось далеко ехать на праздники, АПЛ часто старается ставить на этот день локальные дерби. В 2025-м, в 18 туре, сыграют 2 лондонских дерби, еще несколько игр проходят чуть ли не в соседних городах, где время на доехать составляет не более двух часов. Игры на Рождество бывают не только в Англии, но и в Австралии, Канаде, Ирландии и других странах Британского содружества. Это настоящий марафон, который посреди сезона может повлиять и на судьбу сезона. И на "Арсенал", который часто сдает ближе к январю, и на "Ливерпуль", которому будет сложно без ключевых исполнителей, которые едут на соревнования в Африку.

Много игр - праздник футбола

Первый матч на Рождество в Англии был аж в 1860-м году, играли "Шеффилд" против "Галлама". Это один из немногих случаев, когда на 26 декабря пришелся только 1 матч, потому что больше в Англии не было клубов. А в 1963-м прошел легендарный Boxing Day: 10 матчей в один день с бешеной результативностью, 66 игр! Тогда "Бернли" переехал манкунианцев 6:1, а "Фулхэм" набросал "Ипсвичу" аж 10 мячей. В наши времена 10 игр в один день на Рождество проводили в 2014-м в пятницу, тогда команды забили лишь 27 голов, но все были довольны.

Надо помнить, что традиция имеет глубокие корни. Поэтому здесь всегда стараются ставить много игр. Один матч на Boxing Day в Англии за последние годы был лишь раз: в 1982 году, это когда ещё не было АПЛ. А с момента перезапуска лиги в 1992-м на праздничный традиционный день всегда можно было увидеть не менее 3 игр.

Только одна игра вместо калейдоскопа

Мы всегда знали, что в конце декабря есть возможность посмотреть много классного футбола. Например, год назад 26-го декабря прошло аж 8 игр АПЛ. И там была драма: "Манчестер Сити" расписал ничью с "Эвертоном", что в дальнейшем осложнило борьбу за чемпионство; аутсайдер "Вулверхэмптон" нанес очередное поражение МЮ во главе с Аморимом; "Ноттингем" в сложном матче удержал победу над "Тоттенхэмом", заложив путь шпор на дно таблицы. Еще 2 матча провели 27-го числа.

И после такого многообразия, на этот Boxing Day мы увидим лишь один матч, "Манчестер Юнайтед" против "Ньюкасла", поставили его аж на 22 часа по Киеву (20 по Лондону). Все остальные запланированы на 27-е и даже 28-е декабря. Традиционный день проведения в этом году приходится на пятницу, что дает меньшее количество выходных для команд. И совсем не позволяет создать ситуацию 11-летней давности.

Отдых определяет всё

Лига зациклилась на выходных под влиянием профсоюза. В период между 17 и 20 турами будут большие перерывы, чтобы у команд было по 60 часов отдыха после предыдущего матча. Но это меньше чем 72 часа, о которых этим летом ФИФА договорилась с союзом игроков FIFPro. Поэтому британские медиа подозревают, что дело не в нагрузке на футболистов, а в контракте с официальными телевещателями, потому что договор устанавливает лимит на только игровых 5 туров АПЛ посреди недели на сезон.

Британия на всех уровнях против УЕФА и ФИФА. Теперь и Премьер-лига

Британцы одновременно получили 2 повода сражаться против международных организаций: сначала возвращение Роналду на ЧМ, а теперь вот эта история. При объявлении декабрьского расписания сезона 25/26, Премьер-лига обвинила УЕФА в чрезмерном расширении клубных соревнований. Именно это повлияло на важную традицию английского футбола. Ведь 8 туров Лиги чемпионов в этом году стали для Англии вызовом. Поэтому лига ограничена датами календаря. Еще одна проблема - обеспечить больше времени между играми, которые играются в течение праздничного периода. Ведь английский футбол не уходит на новогоднюю или рождественскую паузу, а наоборот становится плотнее из-за большого количества туров.

УЕФА изрядно повлияла на зимний период английского футбола. Любой их клуб, который финиширует в зоне ЛЧ, до февраля должен провести 8 международных матчей, неопределенное количество игр в Кубке Англии и Кубке футбольной лиги, а где-то между ними ждут еще 20 матчей АПЛ. Когда все три еврокубковых турнира стали большими, там уже нельзя прогнозировать результат, надо максимально выкладываться чтотуру, киевское "Динамо" в курсе . Добавьте сюда еще игры сборных - и у топовых игроков от АПЛ вообще нет времени на передышку. Именно поэтому английская Премьер-лига и прибегла к переносу ключевого футбольного праздника.

Как будет дальше?

С этого года каждый Boxing Day будет под большим вниманием. Ассоциация футбольных болельщиков накануне раскритиковала решение запланировать ту же игру "Ньюкасла" против "Манчестер Юнайтед" аж на 20 часов по Лондону, назвав его необдуманным и вообще не включающим организационную традицию, поскольку болельщикам гостей придется далеко ехать домой. Это вообще самая длинная поездка той игровой недели - 240 километров от Манчестера. АПЛ уже пообещала, что в 2026 году на Boxing Day будет больше игр, потому что 26-е декабря там приходится на субботу. Но удастся ли сохранить обещание после первого прецедента?