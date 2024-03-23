Играл сын Шевченко. Сборная Украины по футболу добыла важнейшую победу в элит-раунде квалификации чемпионата Европы-2024 U-19. Видео

Юношеская сборная Украины U-19, составленная из футболистов не старше 2005 года рождения, победила во втором туре элит-раунда отбора Евро-2024. В Скопье подопечные Дмитрия Михайленко разгромили сверстников из Латвии 3:0.

Наша команда открыла счет на 34-й минуте. Маткевич слева сделал пас на ход Пономаренко, тот сместился в центр и точно пробил в левый нижний угол ворот.

На 60-й минуте Матвей Пономаренко удвоил преимущество "желто-синих". Форвард "Динамо" заработал пенальти, которое сам и забил, оформив дубль. В конце матча латвийцы могли сократить отставание, но нашу команду спасла штанга. Затем свой шанс упустил Тимур Тутеров, реализовав выход один на один с голкипером.

Однако на 89-й минуте Тутеров все таки добился своего. Нападающий "Сандерленда" U-21 воспользовался забросом от Ващенко, вошел в штрафную и оформил окончательный счет.

Отметим, что в конце матча на поле вышел сын главы УАФ Андрея Шевченко. Кристиан на 90-й минуте заменил Кревсуна.

Украина ( U -19) - Латвия ( U -19) - 3:0 (1:0)

Голы: Пономаренко (34, 60, с пенальти), Тутеров (89).

Украина ( U -19): Крапивцов, Гусев, Мельниченко, Ермачков, Дрозд (Стрюков, 90), Кревсун (Шевченко, 90), Ващенко, Гаджиев (Цуканов, 67), Синчук, Пономаренко (Дубровный, 74), Маткевич (Тут , 67).

Латвия ( U -19): Чеверс, Тихоновичс, Пурс, Смирновс, Лиепиньш (Лорманис, 84), Кангарс (Валутадатилс, 67), Ессе, Ямонтс, Грабовскис (Барковскис, 84), Бочс (Ивуланс, 61), , 61).

Предупреждения: Дрозд (38), Кревсун (57), Ермачков (85), Дубровный (87) – Кангарс (30), Ессе (55).

Эта победа значительно улучшила шансы украинцев на выход в финальную часть чемпионата Европы, которая пройдет 15-28 июля 2024 года и станет отбором от УЕФА на ЧМ-2025 U-20. Украина делит первую строчку с командой Швейцарии.

Решающий матч между этими командами за итоговое первое место состоится 26 марта. Украине достаточно ничьей, чтобы выйти на Евро-2024.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина со счетом 2:0 победила Северную Македонию в 1-м туре мини-турнира в македонском Скопье на FFM Training Centre. Кристиан Шевченко появился на поле на 79-й минуте заменив Геннадия Синчука.

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