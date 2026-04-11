'И никто об этом не говорит...' Камера подсмотрела, что случилось с Онофрийчук перед тем, как она выиграла 4 золотые медали на чемпионате мира в Софии. Видео

Видео с тренировки знаменитой украинской художественной гимнастки Таисии Онофийчук стало вирусным в сети. Камера подсмотрела тяжелые тренировки 17-летней гимнастки.

Видео дня

На кадрах титулованная киевлянка после одного из упражнений в слезах подошла к тренеру. Ирина Дерюгина утешила свою подопечную.

"Вот что на самом деле требуется… и об этом никто не говорит. После этого она выиграла 4 "золота" на чемпионате мира в Софии. Какая чемпионка..." – говорится в подписи к ролику.

Пользователи отметили, что за медалями скрывается тяжелая сторона подготовки, и признались, что им больно смотреть на такие тренировки, пожелав спортсменке восстановления.

Также в комментариях подчеркнули, что профессиональный спорт требует огромных усилий, назвав ее примером для других и отметив, что за кажущейся легкостью выступлений стоит колоссальный труд и работа над каждым движением.

Напомним, что Онофрийчук является одной из самых перспективных спортсменок мира, которая в свои 17 лет уже установила несколько исторических рекордов для Украины.

В начале сезона 2026 года Онофрийчук продемонстрировала впечатляющие результаты на международной арене:

Кубок мира в Болгарии (София): Завоевала 4 золотые медали (в многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом и лентой). Это стало ее личным рекордом по количеству "золота" на одном этапе КС.

Завоевала (в многоборье, а также в упражнениях с обручем, мячом и лентой). Это стало ее личным рекордом по количеству "золота" на одном этапе КС. Гран-при в Испании (Марбелья): Выиграла четыре из пяти возможных золотых наград: в многоборье, а также в финалах с обручем, мячом и лентой.

Выиграла четыре из пяти возможных золотых наград: в многоборье, а также в финалах с обручем, мячом и лентой. Гран-при в Эстонии (Таллинн): Также завоевала первое место в многоборье.

Как сообщал OBOZ.UA, в Испании Онофрийчук отказалась от контакта с нейтральной спортсменкой с российским паспортом Марией Борисовой во время церемонии награждения.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!