Украинская гимнастка-красавица произвела фурор в Испании, выиграв 'золото' на втором Гран-при подряд. Видео

Украинская гимнастка Таисия Онофрийчук выиграла многоборье на втором этапе серии Гран-при 2026 года в испанской Марбелье. 17-летняя киевлянка второй раз подряд заняла первое место в рамках текущего сезона соревнований.

Онофрийчук набрала 115,500 балла по итогам четырех упражнений: с обручем, мячом, булавами и лентой.

Этот результат позволил ей опередить представительницу Узбекистана Тахмину Икромову на 2,800 балла, а третье место заняла польская гимнастка Лилиана Левинская с результатом 110,100 балла.

По отдельным видам украинка показала следующие результаты: обруч — 29,950, мяч — 29,300, булавы — 27,600, лента — 28,650.

Еще одна представительница Украины Полина Карика заняла седьмое место, набрав 108,950 балла. Лучшим для нее стало упражнение с мячом — 28,200 балла.

По итогам квалификации Онофрийчук вышла в финалы всех четырех упражнений. В трех из них — с обручем, мячом и лентой — она показала лучший результат, а в упражнении с булавами прошла с восьмым показателем. Карика также квалифицировалась в финал упражнения с мячом.

Финалы в отдельных видах программы запланированы на 22 марта, в них выступят по восемь лучших гимнасток по итогам отбора.

2025 год стал прорывным для Таисии Онофрийчук. Она дебютировала на этапе Кубка мира в Софии и сразу выиграла "золото" в многоборье, после чего уверенно закрепилась в мировом топе.

Украинка собрала титулы на Кубке Европы и чемпионате Европы в Таллине, где впервые за почти тридцать лет принесла стране "золото" в многоборье. В течение сезона она стабильно брала медали на этапах Кубка мира и вошла в призёры чемпионата мира в Рио.

