'Хвалит русского': чемпионка ОИ из РФ заявила, что 'Трамп троллит украинцев'

Олимпийская чемпионка Светлана Журова выразила нелепую мысль о том, что президент США Дональд Трамп специально подчеркивает свое восхищение хоккеистом сборной России Александром Овечкиным. По убеждению депутатки Государственной думы, глава Белого дома делает так, якобы чтобы посмеяться над украинцами.

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Об этом Журова заявила в интервью порталу "ВсеПроСпорт". Приспешница диктаторского режима Владимира Путина и ярая Z-патриотка добавила, что в Украине якобы эмоционально реагируют на слова Трампа о сооснователе так называемой Putin Team, который недавно установил рекорд результативности в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

"Такое ощущение, что Дональд Трамп болеет за "Вашингтон". Он хвалит одного Овечкина, хотя есть много других североамериканских хоккеистов, что очень удивительно. Трамп – известный провокатор, он умело пользуется пиар-ходами. Он просто восхищается выдающимся результатом русского спортсмена, вызывая при этом ажиотаж во всем мире. Все ищут какой-то подтекст в этом. А Трамп, когда хвалит русского хоккеиста Овечкина, таким образом и троллит украинцев, у которых это вызывает бурю эмоций", – сказала Журова.

Ранее сам Овечкин пожаловался на то, что украинские болельщики устроили акцию протеста перед матчем в НХЛ. Та же Журова требовала от руководства Лиги "наказывать за бесчинства" наших соотечественников.

Напомним, что Овечкин 6 апреля забил 895-ю шайбу в "регулярке" НХЛ и побил рекорд легендарного Уэйна Гретцки, который не побрезговал присутствием на чествовании россиянина. В самой РФ уже заговорили о подставе для своего хоккеиста.

Как сообщал OBOZ.UA, европейский офис НХЛ унизил россиян, переписав речь Александра Овечкина после рекорда. В частности, из речи одного из создателей так называемой Putin Team убрали слово "русские".

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