'Худший из возможных сценариев': на Кубке мира по биатлону произошел форс-мажор

Старт седьмого этапа Кубка мира по биатлону, который принимает норвежский Холменколлен, не состоится в запланированные сроки. Соревнования должны были начаться в последний день зимы женской индивидуальной гонкой на 15 километров, однако организаторы были вынуждены внести коррективы в календарь.

Об этом информирует сайт Международного союза биатлонистов (IBU). "Из-за плохих погодных условий в Осло-Холменколлене расписание соревнований Кубка мира BMW IBU по биатлону было изменено. Сегодняшние женские индивидуальные соревнования перенесены на пятницу, 1 марта 2024 года", – говорится в сообщение.

IBU также продемонстрировал на фото, что сейчас происходит на стадионе. На снимках виден сильный туман, который существенно ограничивает видимость на арене.

Директор Кубка мира Борут Нунар подчеркнул, что организаторы решили избежать риска и отменить старт этапа 29 февраля. "Опасность заключалась в том, что мы могли стартовать, но потом нам бы пришлось останавливать гонку в ее середине, что является худшим из возможных сценариев. Поскольку прогноз погоды на завтра немного лучше, мы решили, что не стоит рисковать", – прокомментировал функционер.

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