Хорватия на ЧМ-2026 по футболу: расписание и календарь, во сколько матчи, результаты, таблица и состав

Главное спортивное событие нынешнего года, чемпионат мира по футболу, пройдет на полях США, Мексики и Канаде с 11 июня по 19 июля. Впервые в истории мундиаля на турнире выступят сразу 48 сборных, ровно треть из которых представляют европейскую конфедерацию.

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В группу L континент будут представлять сразу две команды – Англия и Хорватия. Последние являются призерами двух последних первенств – в 2018 году они проиграли в финале Франции, а через четыре года взяли "бронзу" в битве с Марокко.

"Клетчатым" кроме англичан также будут противостоять Гане и Панаме.

РАСПИСАНИЕ МАТЧЕЙ ХОРВАТИИ НА ЧМ-2026

17 июня, 23:00. Англия – Хорватия

24 июня, 02:00. Панама – Хорватия

28 июня, 00:00. Хорватия – Гана

Балканской команде для завоевания прямой путевки в первый раунд плей-офф нужно избежать падения ниже второй строчки турнирной таблице. Если же хорваты станут третьими, их судьба будет полностью зависеть от выступлений конкурентов, поскольку дальше пройдут лишь восемь лучших третьих команд среди 12.

СОСТАВ СБОРНОЙ ХОРВАТИИ НА ЧМ-2026

Главный тренер хорватов Златко Далич, разумеется, включил с заявку капитана команды Луку Модрича, для которого ЧМ-2026 станет пятым в карьере.

Вратари: Доминик Ливакович ("Динамо" Загреб), Доминик Котарски ("Копенгаген", Дания), Ивор Пандур ("Халл Сити", Англия);

Защитники: Йошко Гвардиол ("Манчестер Сити", Англия), Дуе Чалета-Цар ("Реал Сосьедад", Испания), Йосип Шутало ("Аякс", Нидерланды), Йосип Станишич ("Бавария", Германия), Марин Понграчич ("Фиорентина", Италия), Кристиян Якич ("Аугсбург", Германия), Мартин Эрлич ("Мидтьюлланн", Дания), Лука Вушкович ("Тоттенхэм", Англия);

Полузащитники: Лука Модрич ("Милан", Италия), Матео Ковачич ("Манчестер Сити", Англия), Марио Пашалич ("Аталанта", Италия), Никола Влашич ("Торино", Италия), Лука Сучич ("Реал Сосьедад", Испания), Мартин Батурина ("Комо", Италия), Петар Сучич ("Интер", Италия), Никола Моро ("Болонья", Италия), Тони Фрук ("Риека");

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ, Нидерланды), Андрей Крамарич ("Хоффенхайм", Германия), Анте Будимир ("Осасуна", Испания), Марко Пашалич ("Орландо Сити", США), Петар Муса ("Даллас", США), Игор Матанович ("Фрайбург", Германия).

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