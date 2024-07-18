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"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Александр Чеканов
Спорт Oboz
2 минуты
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'Хорошо смотрелся, но...' Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) выразил уверенность в том, что Александра Усик (22-0, 14 КО) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше боксеров. По мнению 41-летнего спортсмена, в первом поединке 18 мая украинец нашел клюк к победе над своим британским соперником.

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Об этом Чжилей заявил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN, пишет портал Seconds Out. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что Усик превосходит Фьюри в навыках и технике, что и принесло украинцу победу в первом бою.

"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри
"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

"Я всегда верю в боксерские навыки Усика. Я считаю, что Тайсон Фьюри тоже хорошо смотрелся 18 мая, но Усик был лучше. В декабре они снова сразятся – я думаю, все зависит от того, у кого тренировочный лагерь будет лучше. Я склоняюсь к победе Усика, потому что думаю, что он нашел ключ к победе над Тайсоном Фьюри в первом бою, и он собирается извлечь из этого выгоду… Главное – нужно внести коррективы в тайминг и использовать свой мозг, а не тело", – сказал Чжилей.

"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри
"Хорошо смотрелся, но..." Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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