'Хорошо смотрелся, но...' Китайский гигант дал прогноз на реванш Усика и Фьюри

Китайский супертяж Чжан Чжилей (27-2-1, 22 КО) выразил уверенность в том, что Александра Усик (22-0, 14 КО) снова победит Тайсона Фьюри (34-1-1, 24 КО) в реванше боксеров. По мнению 41-летнего спортсмена, в первом поединке 18 мая украинец нашел клюк к победе над своим британским соперником.

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Об этом Чжилей заявил в интервью YouTube-каналу MMAFightingonSBN, пишет портал Seconds Out. Бывший временный чемпион мира по версии Всемирной боксерской организации (WBO) отметил, что Усик превосходит Фьюри в навыках и технике, что и принесло украинцу победу в первом бою.

"Я всегда верю в боксерские навыки Усика. Я считаю, что Тайсон Фьюри тоже хорошо смотрелся 18 мая, но Усик был лучше. В декабре они снова сразятся – я думаю, все зависит от того, у кого тренировочный лагерь будет лучше. Я склоняюсь к победе Усика, потому что думаю, что он нашел ключ к победе над Тайсоном Фьюри в первом бою, и он собирается извлечь из этого выгоду… Главное – нужно внести коррективы в тайминг и использовать свой мозг, а не тело", – сказал Чжилей.

Напомним, что Фьюри и Усик проведут реванш 21 декабря. Уже известны фантастические призовые за второй поединок боксеров. Несколько недель назад наш соотечественник отказался от пояса Международной федерации бокса (IBF) и лишился звания абсолютного чемпиона мира.

Позже стало известно, что IBF не оставила выбора Усику. Эта ситуация возмутила главу Абсолютного бойцовского чемпионата (IBF) Дану Уайта.

Также Александр огласил свой радикальный план на продолжение карьеры после реванша с Тайсоном. Усик назвал самый сложный момент боя с британцем. Также наш боксер откровенно высказался о своем сопернике.

Как сообщал OBOZ.UA, тренер Сергей Лапин рассказал, чего ждет от реванша Александра Усика и Тайсона Фьюри. Сам боксер вернулся в Украину и получил подарок от ВСУ.

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