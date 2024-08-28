Харлан предлагали гражданство России. Фехтовальщица призналась, что ей давали взамен, и что она на это ответила

Самая титулованная спортсменка в истории Украины Ольга Харлан призналась, что после Олимпийских игр-2012 ей предлагали сменить гражданство и выступать за сборную России. В качестве стимула, нашей фехтовальщице сулили "большие деньги".

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"Какие то конкретные суммы? Я не помню, если честно. Я помню, что я даже не раздумывала над этим. Говорю: "Нет, я не смогу". Главное: я не могу быть против своей команды. У меня не было такого, что я там буду фехтовать, это только бизнес – нет, я не смогу. Я хочу быть дома, хочу быть в Украине и представлять нашу страну. Вот так", – сказала Харлан в общении с Анатолием Анатольевичем на Youtube-канале "Зе Інтерв'юер".

До этого Харлан сказала, что "золота" Парижа-2024 могло и не быть, если бы она не уговорила Алину Комащук вернуться в сборную Украины.

Как сообщал OBOZ.UA, завоевав "золото" в финале ОИ-2024 в командном фехтовании на саблях, Ольга Харлан добыла шестую награду на Олимпийских играх. Благодаря этому она стала самой титулованной украинской спортсменкой за всю историю выступлений нашей страны на Олимпиадах.

22 августа 2024 года Харлан была награждена премией "Национальная легенда Украины". На эту торжественную церемонию Ольга пришла в изысканном платье-вышиванке от украинского бренда под названием 2KOLYORY.

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