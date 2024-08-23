Самая титулованная спортсменка Украины Ольга Харлан засветила изысканное платье-вышиванку за 7,5 тысячи гривен

Накануне Дня Государственного флага, самая титулованная украинская спортсменка Ольга Харлан посетила церемонию вручения награды "Национальная легенда Украины". Президент Владимир Зеленский и первая леди Елена Зеленская отметили выдающихся украинцев почетным знаком отличия, в частности, одной из них стала фехтовальщица.

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Для торжества Харлан выбрала изысканное платье-вышиванку от украинского бренда под названием 2KOLYORY. Деталями образа звезда поделилась в Instagram-stories. Она дополнила наряд сияющим макияжем с легким смоки-айс, использовав в качестве теней и помады нюдовый розовый оттенок. Ее волосы были уложены в объемные волны.

Элегантное вышитое платье черного цвета выглядело современно, отсылая к национальным мотивам. Акцентами стали яркий орнамент, четкая линия плеч и V-образный вырез. Модель "Вирій" представляет собой платье свободного кроя с рукавами-фонариками. "Невероятная красота", – описала свой образ фехтовальщица. На официальном сайте бренда цена платья составляет 7,5 тысячи гривен.

Напомним, 22 августа 2024 года премией "Национальная легенда Украины" наградили 11 выдающихся личностей. Кроме двукратной олимпийской чемпионки по фехтованию на саблях и шестикратной чемпионки мира Ольги Харлан, награду также получили торакальный хирург Виталий Хмель, бригадный генерал военной контрразведки СБУ Иван "Хантер" Лукашевич, проводница Укрзалізниці Ирина Юрченко, украинский живописец Александр Дубовик, крупнейший частный донор Украины Говард Баффет, украинский боксер Александр Усик. Посмертно награды удостоены Сергей Параджанов и Нина Матвиенко.

Ранее OBOZ.UA писал о том, как Зеленская показала изысканный образ с пиджаком от украинского бренда: мятный цвет и серьги-капли.

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