Харлан поборется за 'бронзу' Олимпиады-2024

Украинская фехтовальщица Ольга Харлан не сумела выйти в финал Олимпийских игр, которые в эти дни проходят в Париже. 33-летняя уроженка Николаева в соревнованиях саблисток не преодолела барьер в лице первого номера посева и хозяйки турнира Сары Бальцер, которой уступила 7:15.

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Бой вышел невероятно напряженным. Француженка захватила небольшое преимущество и сумела выиграть первую половину 8:5.

После минутного перерыва украинка попыталась совершить камбэк, но француженка, которую поддерживали трибуны сумела довести поединок до победы.

Теперь Харлан поборется за "бронзу" турнира в столице Франции. Начало боя – в 21:50 по киевскому времени.

До этого наша саблистка победила японку Шихоми Фукушиму (15:9), экс-россиянку из Азербайджана Анну Башту (15:6) и представительницу Венгрии Анну Мартон (15:7).

Как сообщал OBOZ.UA, двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио-2020 в шпаге Сунь Ивэнь из Китая сенсационно проиграла в 1/16 финала Олимпийских игр-2024.

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