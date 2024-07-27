На Олимпиаде-2024 случилась первая громкая сенсация

Двукратная чемпионка мира и олимпийская чемпионка Токио-2020 в шпаге Сунь Ивэнь (FIE №4) из Китая сенсационно проиграла в 1/16 финала Олимпийских игр-2024. 32-летняя многократная победительница этапов Кубка мира уступила японке Йошимуре Михо (FIE №43) – 13:14.

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На последних секундах счет был равным, когда японская шпажистка нанесла решающий укол. Судьи 5 минут совещались, однако все таки решили отдать победу Михо. В 1/8 финала атлетка из Японии будет противостоять украинке Владе Харьковой.

Отметим, что другая представительница Украины Джоан-Фейби Бежура потерпела обидное поражение в 1/16 финала, проиграв Ауриан Малло-Бретон – 13:14.

Украинка выигрывала за 19 секунд до конца встречи, но в результате успех праздновала трехкратная командная чемпионка Европы из Франции.

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