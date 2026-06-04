Харлан не взяли в сборную Украины на ЧЕ-2026, заменив ее на 40-летнюю олимпийскую чемпионку

Ольга Харлан не вошла в состав сборной Украины на чемпионат Европы-2026 по фехтованию. Турнир во Франции пройдет без самой титулованной украинской спортсменки, а в заявку команды включили олимпийскую чемпионку Лондона-2012 Яну Шемякину, которой в этом году исполнилось 40 лет.

Видео дня

Состав национальной команды был сформирован по итогам чемпионата Украины, завершившегося 1 июня в Киеве. В женской сабле Харлан отсутствует в заявке по причине беременности. В начале июня спортсменка сообщила, что ожидает первого ребенка, опубликовав фотографии в Instagram.

Для Харлан это уже второй подряд крупный международный турнир, который она пропускает после паузы в карьере. После Олимпиады-2024 в Париже украинка взяла длительный перерыв, не участвовала в тренировочных сборах национальной команды и занималась индивидуальной подготовкой. В определенный период она также помогала сборной в качестве тренера-консультанта.

Вместо Харлан в составе команды на континентальное первенство выступит Яна Шемякина. Олимпийская чемпионка Лондона-2012 возвращается на чемпионат Европы впервые с 2022 года. Тогда украинская команда завоевала "бронзу" в командных соревнованиях.

Старший тренер сборной Богдан Никишин объяснил выбор опытной спортсменки необходимостью усилить команду перед защитой титула.

"На мою думку, із врахуванням всіх обставин це найсильніший склад, який ми можемо виставити на чемпіонат Європи. Яна має величезний досвід. Так, вона давно не виступала у командних змаганнях, але саме досвід є тим фактором, який може допомогти збірній", – сказал Никишин в интервью "Суспильне.Спорт".

Сама Шемякина отметила, что окончательно получила место в составе после утверждения заявки команды.

"Поскольку я была ближайшей по рейтингу, за меня проголосовали. Буду стараться выступить как можно лучше", – заявила олимпийская чемпионка.

Чемпионат Европы по фехтованию пройдет во Франции с 16 по 19 июня. После него главным стартом сезона станет чемпионат мира в Гонконге, который состоится с 22 по 30 июля.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!