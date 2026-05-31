Грузинский вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия в ночь с субботы на воскресенье стал одним из ключевых игроков финала Лиги чемпионов, в котором его клуб обыграл "Арсенал" в серии пенальти. Именно 25-летний уроженец Тбилиси заработал пенальти во втором тайме, позволивший парижанам сравнять счет и перевести матч в дополнительную стадию.

В микст-зоне после матча к Кварацхелии обратился журналист из России с просьбой прокомментировать свои эмоции на русском языке. Хвича, сразу изменившись в лице, ответил холодно пропагандисту: "Нет, не могу сказать, извините" – и продолжил общение с другими представителями прессы.

Напомним, грузинский футболист выступал в России за "Локомотив" и "Рубин Казань", где владел русским языком на достаточном уровне для общения с партнерами по команде.

Видео с инцидентом сразу завирусилось в соцсетях. Грузинские болельщики не смогли сдержать эмоций, всячески поддерживая своего соотечественника.

Россия полномасштабно вторглась в Украину в феврале 2022 года; Грузия, в свою очередь, пережила российскую военную агрессию в 2008 году.

