ПСЖ – Арсенал. Видео голов финала Лиги чемпионов

Лондонский "Арсенал" открыл счет уже на шестой минуте финала Лиги чемпионов против ПСЖ. Быструю атаку английской команды точным ударом завершил Кай Хаверц.

Видео дня

Голевой эпизод начался с передачи Леандро Троссара, который вывел партнера на свободное пространство за спинами защитников парижского клуба. Немецкий нападающий принял мяч, на скорости вошел в штрафную с левого фланга и пробил под перекладину с острого угла.

ПСЖ восстановил равновесие после эффектной комбинации на подступах к штрафной площади соперника. Ключевую роль в эпизоде сыграл Хвича Кварацхелия, который обыгрался в стенку с Усманом Дембеле.

После ответной передачи грузинский футболист на скорости ворвался в свободную зону в штрафной "Арсенала", где оказался на газоне после контакта с защитником Кристианом Москерой. Главный арбитр Даниэль Зиберт зафиксировал нарушение правил и указал на одиннадцатиметровую отметку.

Исполнять пенальти отправился Дембеле. Француз уверенно реализовал удар, направив мяч в один угол, а голкипера Давида Райю в другой.

Для Усмана Дембеле этот гол стал историческим достижением. Француз стал всего пятым футболистом, которому удалось отличиться в каждом раунде плей-офф Лиги чемпионов, начиная с 1/8 финала и заканчивая финалом.

Ранее подобное удавалось лишь четырем игрокам: Диего Милито, Лионелю Месси, Криштиану Роналду и Садио Мане, который установил это достижение в составе "Ливерпуля".