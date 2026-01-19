Грандиозный скандал: команда ушла с финала Кубка Африки из-за назначенного пенальти, но вернулась и выиграла. Видео

Сборная Сенегала по футболу в невероятно драматичном матче обыграла команду Марокко в финале Кубка африканских наций, став во второй раз в истории победителем турнира. Поединок в Рабате завершился триумфом подопечных Папы Тьява в дополнительное время – 1:0.

Игра подарила зрителям невероятный спектр эмоций. Соперники не стали закрываться в обороне, стараясь завершать свои атаки ударами, однако до по-настоящему голевых моментов дело доходило очень редко.

Основные события развернулись в концовке второго тайма. На пятой компенсированной минуте главный арбитр назначил 11-метровый в пользу марокканцев, что вызвало невероятно бурную реакцию у футболистов и тренерского штаба сборной Сенегала.

После громких протестов часть команды покинула поле, отказываясь продолжать поединок. Спустя почти 10 минут капитан Садио Мане уговорил своих партнеров вернуться в игру.

Пауза в игре негативно повлияла на хозяев поля. Вингер мадридского "Реала" Браим Диаз бездарно исполнил пенальти, пробив паненкой прямо в руки вратарю, после чего поединок перешел в дополнительно время.

Уже на его четвертой минуте хавбек испанского "Вильярреала" Пап Гейе диагональным ударом в верхний угол забил мяч, который в итоге стал победным. Таким образом, сенегальцы во второй раз за последние три розыгрыша турнира добыли золотые медали.

