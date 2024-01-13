Пятикратную чемпионку Украины по биатлону отчислили из сборной на 6-й этап Кубка мира

Многократная чемпионка Украины по биатлону Любовь Кипяченкова не будет участвовать в шестом этапе Кубка мира, который на следующей неделе будет проходить в Антхольц-Антерсельве, сообщает Biathlonnews. 24-летняя украинка поедет на тренировочный сбор в Австрию, а ее место в сборной Украины на КМ займет Анна Кривонос.

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Этап в Италии будет проходить с 18 по 21 января. В программе соревнований запланированы индивидуальные гонки, смешанные эстафеты и масс-старты.

Отметим, что на 5-м этапе в Рупольдинге уроженка Харьковщины приняла участие лишь в спринте, заняв 68-е место. На 4-м этапе в Оберхове Любовь в этой же дисципилне была 75-й.

Как сообщал OBOZ.UA, чемпион мира (2019) и Европы (2020) Дмитрий Пидручный и четырехкратный чемпион Европы Артем Прима не принимают участие в оставшихся гонках на 5-м этапе Кубка мира по биатлону.

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