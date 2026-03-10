Вратарь в Лиге чемпионов пропустил 3 гола за первые 15 минут и покинул поле. Видео

Мадридский "Атлетико" забил три мяча в стартовые минуты домашнего матча 1/8 финала Лиги чемпионов против "Тоттенгема". После серии ошибок чешский вратарь лондонской команды Антонин Кински был заменен уже в середине первого тайма.

Испанский клуб открыл счет на 6-й минуте. Голкипер "Тоттенгема" поскользнулся во время выноса мяча, после чего Маркос Льоренте прошел через оборону и отправил мяч в нижний левый угол ворот.

На 14-й минуте преимущество хозяев увеличил Антуан Гризманн. Нападающий обыграл трех соперников и пробил низом с угла штрафной, сделав счет 2:0.

Через минуту "Атлетико" забил третий мяч. Кински промахнулся мимо мяча, и Хулиан Альварес с близкой дистанции поразил ворота, доведя счет до 3:0.

После этого главный тренер "Тоттенгема" Игор Тудор принял решение заменить 22-летнего вратаря. На 17-й минуте вместо Кински на поле вышел Гульельмо Викарио.

Кински проводил дебютный матч в Лиге чемпионов. Лондонский клуб приобрел голкипера в январе 2025 года за 16,5 миллиона евро.

После первого тайма "Тоттенгем" уступал со счетом 1:4. На 10-й минуте второго, мадридцы закатили пятый гол. Итоговый счет 5:2 в пользу хозяев.

