Голкипер сборной Украины пропустил три гола за 20 минут в матче Лиги чемпионов. Один гол отменили. Видео

Украинский голкипер португальской "Бенфики" Анатолий Трубин провел неудачный поединок в 3-м туре Лиги чемпионов против нидерландского "Фейеноорда". 23-летний футболист сборной Украины пропустил несколько голов в первой половине встречи.

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Уже на 12-й минуте Трубину пришлось вынимать мяч из своих ворот после точного удара Аясе Уеды.

Спустя 13 минут японский нападающий сделал дубль, но арбитр отменил гол, зафиксировав фол в нападении.

На 33-й минуте Трубину пришлось третий раз вынимать мяч из сетки. После долгой позиционной атаки полузащитник Антони Миламбо смог эффектно разобраться с обороной и точно попасть в рамку.

Как сообщал OBOZ.UA, 15 сентября Трубин пропустил скоростной гол в 5-м туре чемпионата Португалии. Футболист "Санта-Клары" забил нашему соотечественнику на 21-й секунде встречи.

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