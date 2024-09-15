Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин пропустил скоростной гол в 5-м туре чемпионата Португалии. 23-летний футболист сборной Украины вынимал мяч из своих ворот уже после первой минуты матча против "Санта-Клары".

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После розыгрыша с центра поля гости отошли на свою половину поля, где секунд 15 неспешно перепасовывались. Затем Сидни Лима вырезал долгую передачу, которую неудачно попытался сорвать защитник.

Круглый снаряд отскочил к Винисиусу Лопесу и нападающий "Санта-Клары" эффектно перебросил нашего соотечественника.

Для Трубина это стало четвертым пропущенным голом в пяти матчах португальского первенства.

Встреча в итоге завершился разгромной победой "Бенфики" 4:1. За 90 минут игрового времени Анатолий сделал 1 сейв за пределами штрафной, совершил 26 касаний мяча и отдал 17/19 точных передач (89%).

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил действия украинца в 6.4 балла. SofaScore – 6.6.

В турнирной таблице "Бенфика" идет на третьем месте с 10 очками. Лидирует "Спортинг" (15).

Отметим, что это не первый раз. когда Трубину забивают на 1-й минуте. В апреле этого года наша вратарь в матче 28-го тура против "Спортинга" пропустил на 49-й секунде.

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