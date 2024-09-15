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Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
1 минута
618
Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

Украинский вратарь "Бенфики" Анатолий Трубин пропустил скоростной гол в 5-м туре чемпионата Португалии. 23-летний футболист сборной Украины вынимал мяч из своих ворот уже после первой минуты матча против "Санта-Клары".

Видео дня

После розыгрыша с центра поля гости отошли на свою половину поля, где секунд 15 неспешно перепасовывались. Затем Сидни Лима вырезал долгую передачу, которую неудачно попытался сорвать защитник.

Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

Круглый снаряд отскочил к Винисиусу Лопесу и нападающий "Санта-Клары" эффектно перебросил нашего соотечественника.

Для Трубина это стало четвертым пропущенным голом в пяти матчах португальского первенства.

Встреча в итоге завершился разгромной победой "Бенфики" 4:1. За 90 минут игрового времени Анатолий сделал 1 сейв за пределами штрафной, совершил 26 касаний мяча и отдал 17/19 точных передач (89%).

Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

Авторитетный статистический портал Whoscored оценил действия украинца в 6.4 балла. SofaScore – 6.6.

Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

В турнирной таблице "Бенфика" идет на третьем месте с 10 очками. Лидирует "Спортинг" (15).

Голкипер сборной Украины по футболу пропустил гол на 21-й секунде матча. Видео

Отметим, что это не первый раз. когда Трубину забивают на 1-й минуте. В апреле этого года наша вратарь в матче 28-го тура против "Спортинга" пропустил на 49-й секунде.

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