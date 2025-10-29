Главный тренер 'Шахтера' назвал причину поражения от 'Динамо' в Кубке Украины

Причина поражения "Шахтера" кроется в психологической готовности команды и ошибках во втором тайме. Главный тренер Арда Туран объяснил, что после пропущенного гола игроки слишком глубоко отошли в оборону, а соперник получил пространство, которым воспользовался.

"В первом тайме мы полностью выполняли все установки и контролировали игру, — отметил Туран. — Но дерби решают детали, и каждая ошибка может быть критичной. После пропущенного гола наши линии стали слишком глубоко уходить в оборону, и соперник получил пространство, которым умело воспользовался".

Тренер подчеркнул, что команда имела достаточное количество моментов для забитого мяча, однако в критические моменты не сумела реализовать шансы: "Футбол — это использование моментов в нужное время и в нужном месте. Сегодня нам этого не хватило".

При этом Туран выразил уважение к сопернику: "Поздравляю "Динамо" с выходом в следующий раунд. Они действовали эффективнее и заслуженно победили". Главный тренер пообещал проанализировать ошибки и сделать выводы для будущих матчей.

Как сообщал OBOZ.UA, киевское "Динамо" обыграло "Шахтер" в 1/8 финала Кубка Украины по футболу. Поединок на столичном стадионе им. Лобановского завершился со счетом 2:1.

