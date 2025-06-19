Главный тренер 'Челси' озвучил решение по Мудрику после официального обвинения украинца

Главный тренер "Челси" Энцо Мареска начал готовиться к игре команды без Михаила Мудрика, которому грозит до четырёх лет отстранения за нарушение антидопинговых правил. Украинский вингер пропустил вторую половину прошлого сезона и теперь ждёт вердикта после полученного официального обвинения.

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"Мы уже провели целый сезон без Миши. Мы приняли решение искать нового вингера. У нас есть Нони Мадуэке и Педру Нето как профильные фланговые игроки, также пробуем адаптировать Тайрика Джорджа. Но это позиция, которую нужно усиливать", – цитирует итальянского специалиста Mirror.

Сам Мудрик продолжает настаивать на своей невиновности. Он даже неожиданно появился в польском Вроцлаве на финале Лиги конференций, поддерживая команду.

Мареска заверил, что до последнего будет доверять украинцу: "Я говорил с Мишей в Польше, когда мы играли в финале. С тех пор мы не общались. Сказать мне больше нечего. Пока он игрок „Челси" – я ему доверяю. Это касается не только Миши, но и любого футболиста", – подытожил Мареска.

Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония. С момента вскрытия этой пробы он находился под временной дисквалификацией. После анализа пробы "B" FA подтвердила наличие нарушений.

С момента временного отстранения украинец не имеет права тренироваться с командой и не выходил на поле с ноября прошлого года.

5 июня "Челси" объявил о смене игрового номера у полузащитника Коула Палмера — теперь он будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Михаилу.

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