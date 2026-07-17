"Трамп всегда на стороне того, кто побеждает": Огрызко объяснил, почему президент США перестал звонить Путину

После того как президент США Дональд Трамп пообещал позвонить российскому диктатору Владимиру Путину по завершении саммита НАТО в Анкаре, анонсированный звонок так и не состоялся. До сих пор не сложилось и с поездкой специального посланника Трампа Стива Уиткоффа в Москву, о вероятности которой немало говорили некоторое время назад.

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Причина может заключаться в особенностях характера самого Трампа, который предпочитает всегда быть на стороне победителей – а это сейчас явно не Москва. Об этом в интервью OBOZ.UA заявил экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Путин для Трампа — больше не победитель

Белый дом отправил Кремль в "режим ожидания": не состоялось ни анонсированного Трампом звонка Путину, ни поездки Уиткоффа в Москву. Вероятно, причина заключается в том, что президент США больше не видит в российском диктаторе победителя, предположил Огрызко.

"Мне кажется, Трамп всегда стремится быть на стороне того, кто демонстрирует силу и результат. Сегодня результат показывает не Путин. Его демонстрируют Украина, Владимир Зеленский и украинские Силы обороны. Тех успехов, которые обещал Путин, нет. Наоборот, местами мы уже имеем, как шутят, "отрицательное наступление", – отметил дипломат.

Он подчеркнул, что Путин сейчас постепенно теряет стратегическую инициативу. Особенно красноречивым свидетельством этого стали, в частности, украинские дроны, поразившие НПЗ в Омске – за тысячи километров от украинской границы.

И важно, что этот перелом произошел еще до начала серийного применения украинской баллистики.

"Представьте, что будет, когда украинские баллистические ракеты начнут систематически наносить удары по военным объектам России, а не только по нефтеперерабатывающим заводам. Что тогда останется от позиций Путина? Практически ничего. И кто тогда будет диктовать условия? Украина. А на чьей стороне захочет быть Трамп? На стороне того, кто побеждает. Именно поэтому, по моему мнению, его поведение сейчас меняется", – отметил Огрызко.

В этом, по мнению дипломата, заключается принципиальное отличие администрации Трампа от администрации его предшественника, Джо Байдена. Если последний постоянно говорил об угрозе эскалации, то Трамп в Анкаре назвал эскалацию оправданной в том случае, если она поможет завершить российско-украинскую войну.

"Это очень серьёзное изменение подхода. Я далек от мысли, что Трамп вдруг переосмыслил свои взгляды или стал руководствоваться категориями справедливости. Нет. Для него и в дальнейшем эта война будет оставаться сугубо прагматическим вопросом. Но именно прагматизм сейчас подсказывает ему, что стоит поддерживать того, кто имеет стратегическое преимущество. И на данный момент это преимущество – на стороне Украины", — считает Огрызко.

В то же время экс-министр иностранных дел Украины предположил, что Трамп устал от бесконечного "дня сурка", в который превратился каждый разговор с кремлевским диктатором.

"Путин постоянно повторяет Трампу один и тот же тезис – мол, ещё немного, и мы всё решим. Но это "ещё немного" длится уже полтора года без какого-либо реального результата. Видимо, Трампу просто надоело слушать эти рассказы. В том числе и очередные исторические лекции о временах половцев. Контакт имеет смысл тогда, когда после него есть практический результат. Если это просто полтора часа разговоров ни о чем, то теряется сам смысл такого общения. Именно поэтому, думаю, Трамп не звонит, а Уиткофф и Кушнер не едут в Москву. Пока просто нет темы для разговора. Когда она появится, тогда, возможно, появится и необходимость в новом контакте", – подытожил Огрызко.

Как сообщал OBOZ.UA, в этом же интервью Огризко объяснил ситуацию с законопроектом покойного сенатора Грема в отношении России. Трамп настаивает на сохранении контроля над окончательным решением о введении ограничений, поскольку "не хочет выпускать рычаги влияния из своих рук".

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