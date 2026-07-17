Как часто в день можно заряжать телефон: как это влияет на аккумулятор

Обычно срок службы современных литий-ионных аккумуляторов, которые чаще всего стоят в смартфонах, составляет от 2 до 3 лет. По оценкам производителя, это соответствует примерно 300–500 циклам зарядки, после чего емкость аккумулятора снижается примерно на 20%.

Видео дня

Однако если вам кажется, что ваш мобильный телефон начал хуже держать заряд до наступления этого срока, причиной может оказаться неправильная зарядка, которая подрывает "здоровье" батареи. Как часто можно заряжать смартфон и как не допустить преждевременного снижения ресурса батареи, рассказало издание Charby.

То, как именно вы заряжаете гаджет в течение дня, напрямую влияет на его долговечность. Если говорить кратко: чем чаще вы будете понемногу "подкармливать" телефон, тем лучше. Чтобы максимально уберечь аккумулятор от износа, его вообще стоило бы подключать к сети после каждых потерянных 10% и постоянно поддерживать уровень в районе 50%. Конечно, в реальной жизни это делать неудобно и вряд ли кому-то захочется этим заниматься.

Почему современные литий-ионные батареи так реагируют на график зарядки? В отличие от старых никелевых аккумуляторов, они больше всего страдают от двух вещей:

когда их разряжают слишком глубоко;

когда уровень заряда доходит до крайних значений – падает почти до нуля или держится на максимуме.

Старые мифы, которые только вредят

Многие до сих пор верят в правила, которые уже лет двадцать как устарели. Наверняка, вы и сами слышали такие советы:

нужно обязательно разряжать батарею "до нуля", а затем заряжать ровно до 100%;

если подзаряжать телефон понемногу, он быстро потеряет емкость.

Когда-то это действительно работало, но только для старых никелевых аккумуляторов, у которых был "эффект памяти". Они буквально забывали свою емкость, если их время от времени не прогоняли по полному циклу от 1% до 100%. Если же так же издеваться над современным смартфоном, вы просто существенно сократите его срок службы.

Как низкий заряд разрушает аккумулятор изнутри

Любая батарея стареет сама по себе, даже если телефон просто лежит выключенным. Во время использования внутри происходят химические изменения: ионы лития постепенно оседают на одном из полюсов (аноде) и образуют там налет. Из-за этого внутреннее сопротивление возрастает, а общая емкость аккумулятора падает.

Этот разрушительный процесс существенно ускоряется из-за нескольких факторов:

когда телефон разряжается слишком быстро (например, во время ресурсоемких игр);

когда вы регулярно разряжаете его почти полностью;

когда устройство долгое время находится на критически низком или слишком высоком уровне заряда.

Неприятная новость – чем старше становится телефон, тем сильнее глубокий разряд разрушает его аккумулятор. Ущерб от неправильных привычек с годами только увеличивается.

Какой уровень заряда считается опасным

Здесь нет четкой границы: чем ближе телефон к полному разряду, тем сильнее нагрузка на химические элементы. Именно поэтому полная разрядка (до 0%) – это худшее, что можно сделать со смартфоном. Количество рабочих циклов аккумулятора напрямую зависит от того, при каком проценте заряда вы обычно вспоминаете о зарядке.

То же самое касается и хранения телефона на 100% заряде. Наиболее комфортно аккумулятор чувствует себя на "золотой середине" – в районе 50%. Недаром та же Apple советует заряжать устройства ровно наполовину, если вы планируете убрать их и долго не пользоваться.

Конечно, постоянно вычислять проценты никто не будет. Производители облегчили нам жизнь: смартфон сам начинает сигнализировать, когда заряд падает до критической отметки. Если хотите максимально беречь технику, просто подключайте кабель ещё до того, как на экране появится цифра 20%.

Когда телефон все же нужно разрядить до нуля

Из этого правила есть одно важное исключение, когда выключить телефон из-за нехватки заряда даже полезно.

Это стоит сделать, если:

процент заряда на экране начал вести себя непредсказуемо (например, телефон долго показывает 50%, а затем за секунду скачет до 35%);

устройство просто выключается, хотя система уверенно показывала, что в запасе ещё четверть заряда.

В таких случаях батарею нужно просто откалибровать. Для этого выполняют один полный цикл разряда-заряда.

Эта процедура никоим образом не омолаживает саму батарею химически – более того, для самого аккумулятора это нагрузка. Однако это помогает навести порядок в микросхемах. Дело в том, что реальная батарея с годами стареет, а цифровой контроллер, который рассчитывает проценты для экрана, – нет. Из-за этого со временем их данные расходятся, и телефон начинает откровенно врать. Калибровка как раз и синхронизирует систему. Делать её стоит только тогда, когда заметили подобные глюки, или если аппарат несколько месяцев пролежал без дела.

Так как же правильно поступать на практике? Все сводится к разумному компромиссу между долговечностью телефона и вашим собственным комфортом. Идеальный вариант, при котором телефон почти не изнашивается (но который абсолютно неудобен в жизни) – подзаряжать его каждый раз, когда уровень заряда падает на 10%, и никогда не доводить до крайних отметок.

Поскольку мы покупаем смартфоны ради удобства, а не для того, чтобы переживать из-за каждого процента, лучше всего придерживаться простых повседневных правил:

подзаряжайте телефон при любой возможности, когда вы находитесь рядом с розеткой или портативным зарядным устройством;

не допускайте, чтобы заряд опускался ниже 20%;

отключайте устройство от зарядки, когда на экране отображается от 80% до 100%;

не оставляйте гаджет подключенным к сети часами после того, как он уже полностью зарядился (например, на всю ночь).

Популярное правило "20-80", которое советует постоянно держать заряд телефона в пределах от 20% до 80%, отлично работает, но вы можете выбрать любые другие рамки, например "45-75", если вам так удобнее. Главное – понимать общий принцип, что именно вредит технике, и подстроить циклы зарядки под свой распорядок дня. В конце концов, нет никакого смысла беречь батарею, если ради этого приходится постоянно ограничивать себя в использовании смартфона.

Ранее OBOZ.UA объяснял, действительно ли длинный кабель замедляет зарядку смартфона.

Подписывайтесь на каналы OBOZ.UA в Telegram и Viber, чтобы быть в курсе последних событий.