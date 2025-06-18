Футбольная ассоциация Англии официально выдвинула обвинения Мудрику. Украинцу грозит серьезное наказание

Футбольная ассоциация Англии (FA) предъявила официальные обвинения полузащитнику "Челси" Михаилу Мудрику в нарушении антидопинговых правил, пишет The Telegraph. 24-летний игрок сборной Украины может быть отстранён от футбола на срок до четырёх лет.

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Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония. С момента вскрытия этой пробы он находился под временной дисквалификацией. После анализа пробы "B" FA подтвердила наличие нарушений.

"Мы можем подтвердить, что Михаил Мудрик обвинён в нарушении антидопинговых правил в соответствии с пунктами 3 и 4 регламента FA", — заявили в пресс-службе Ассоциации. Подробности не разглашаются из-за продолжающегося расследования.

Мудрик отвергает умышленное использование запрещённых препаратов. В декабре 2024 года он заявлял, что не изменял своего режима подготовки и не нарушал правил, а положительный тест стал для него шоком. Тогда он нанял юридическую фирму Morgan Sports Law, также представлявшую интересы Поля Погба.

С момента временного отстранения Мудрик не имеет права тренироваться с командой и не выходил на поле с ноября прошлого года. В финале Лиги конференций он присутствовал как зритель.

5 июня "Челси" объявил о смене игрового номера у полузащитника Коула Палмера — теперь он будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Михаилу.

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