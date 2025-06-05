'Теперь Мише конец'. Официальное решение 'Челси' по Мудрику вызвало ажиотаж в сети

Футбольный клуб "Челси" объявил о смене игрового номера у полузащитника Коула Палмера — теперь он будет выступать под 10-м номером, который ранее принадлежал Михаилу Мудрику. Это решение вызвало волну обсуждений среди болельщиков и стало причиной мрачных прогнозов относительно будущего украинского вингера.

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До недавнего времени под номером 10 в составе "Челси" играл именно Мудрик. Однако после временного отстранения футболиста за нарушение антидопинговых правил клуб, похоже, решил больше не ждать его возвращения. Новым обладателем символичного номера стал один из лидеров команды Коул Палмер, который уже на клубном чемпионате мира выйдет в футболке с новой цифрой на спине.

Решение "Челси" вызвало резонанс в соцсетях. Подписчики официальных страниц клуба активно выражали сочувствие 24-летнему футболисту сборной Украины и предположили, что это может означать окончание его карьеры в Лондоне:

"Теперь очевидно, что Мудрик с этого не вернётся. Мне его жаль", "Ааа, для Миши это всё — конец", "Похоже, Миша точно ушёл","Бедный Мудрик, представляю, что он чувствует", – "Счастливы за Коула, но грустно за Мишу", – пишут юзеры.

Многие фанаты "Челси" всё ещё симпатизируют украинцу, однако не могут игнорировать факт: клуб, похоже, начал двигаться дальше — уже без Мудрика.

Напомним, Мудрик сдал положительный допинг-тест после одного из матчей в конце октября минувшего года, после чего он перестал попадать в заявку своего клуба. В его организме были обнаружены следы мельдония.

Недавно стало известно, что проба "Б" Михаила, вероятно, дала положительный результат, однако адвокаты игрока стараются добиться максимально мягких санкций.

17 апреля 2025-го стало известно, что "Челси" внес изменения в контракт с Михаилом, который продолжает находиться вне игры из-за допингового скандала. Соответствующие данные значились в отчете Английской футбольной ассоциации (FA).

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