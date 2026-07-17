Богуслава, Дзвинка, Квитослава, Соломон и Аскольд: какие имена украинцы дают своим детям в 2026 году

В Украине подвели итоги по именам, которыми чаще всего называли новорожденных в первой половине 2026 года. Среди лидеров остаются традиционные и хорошо известные имена, однако в то же время растет интерес к редким и даже архаичным вариантам.

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Родители всё чаще стремятся совместить современность с национальными традициями и индивидуальностью. Об этом свидетельствуют данные Министерства юстиции Украины.

Самые популярные имена среди новорождённых 2026 года

По итогам первого полугодия 2026 года наибольшей популярностью среди девочек пользуются имена София, Злата, Милана, Эмилия, Анна, Анастасия, Полина, Мария, Соломия и Ева. Именно эти варианты чаще всего выбирали родители в разных регионах страны.

Среди мальчиков лидерами стали Артем, Александр, Матвей, Максим, Тимофей, Богдан, Давид, Ярослав, Роман и Дмитрий. Эти имена традиционно остаются стабильно популярными благодаря своей привычности, благозвучности и культурному значению.

Тенденция к уникальности и старинным украинским именам

Наряду с классическими вариантами заметно растет интерес к редко используемым именам.

Среди девочек в 2026 году можно встретить такие необычные имена, как Аделаида-Лоредана, Марьям-Николетт, Айсель, Имералина, Авигея, Вирсавия, Богуслава, Владомира, Дзвинка и Квитослава. Часть из них имеет древнее украинское или библейское происхождение, другие – сочетают в себе различные культурные традиции.

Среди мальчиков также фиксируются интересные и редкие варианты: Даниэль-Артур Теофим, Роман-Нурислам, Килиан, Итан, Нафанаил, Соломон, Святогор, Аскольд, Миролюб и Ярий. Некоторые из них имеют исторические корни, в частности связаны с княжеской эпохой или древнеславянской культурой.

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