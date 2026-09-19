Главный путинский патриот Плющенко словами про катастрофу прокомментировал дебют сына за Азербайджан. Видео

Сын двукратного олимпийского чемпиона Евгения Плющенко Александр занял 16-е место после короткой программы на этапе юниорского Гран-при по фигурному катанию в Анкаре. После выступления отец спортсмена отреагировал на критику и заявил, что не считает результат поводом для тревоги.

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Представляющий Азербайджан Александр Плющенко набрал 57,12 балла в короткой программе на турнире в Турции. Для фигуриста это стало первым выступлением на международной арене под флагом новой страны.

После соревнований Евгений Плющенко опубликовал видеообращение в социальных сетях. По его словам, неудача в одном из элементов не является серьезной проблемой.

"Я вам хочу сказать честно, что катастрофы никакой нет. То, что не получился один прыжок, это не страшно, бывает. Но у нас, как говорится, вся жизнь впереди, мы только начинаем. Будем стараться показать свое хорошее катание и результат", – сказал Плющенко.

Также бывший российский фигурист поблагодарил болельщиков за поддержку и обратился к критикам, передав им "большой привет".

Произвольную программу участники этапа юниорского Гран-при в Анкаре покажу в субботу, 19 сентября.

До перехода в сборную Азербайджана Плющенко-младший выступал на российских турнирах. В его активе до дебюта в Анкаре было 20 соревнований: 15 побед, два вторых места и одна бронза. Четвертым Александр стал на "Вологодских узорах-2025", а 18-е место занял на Первенстве России среди спортсменов младшего возраста в 2025 году.

Переход спортсмена под флаг Азербайджана был официально одобрен Международным союзом конькобежцев 1 июля 2026 года. Контракт фигуриста с азербайджанской федерацией рассчитан на пять лет.

Евгений Плющенко, который входит в Putin Team, неоднократно публично выступал в поддержку политики Кремля. Бывший фигурист критиковал российских спортсменов, меняющих гражданство ради участия в международных соревнованиях.

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