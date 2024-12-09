Главная звезда: игрок сборной Украины стал лучшим в матче чемпионата Англии. Видео

Защитник сборной Украины Илья Забарный был признан главной звездой матча английской Премьер-лиги, в котором "Борнмут" нашего соотечественника на выезде обыграл "Ипсвич". 22-летний киевлянин традиционно провел на поле все 90 минут и получил от статистических порталов самую высокую оценку среди всех участников поединка 15-го тура первенства.

Видео дня

Забарный выиграл 13 из 16 единоборств, отдал 83% точных передач, заработал на себе два фола, а также совершил одно спасение ворот. Кроме того, Илья ни разу не дал обыграть себя соперникам, что особенно помогло его команде в концовке, когда на 87-й и 90+4-й минутах она сумела совершить камбэк и выиграть гостевой матч – 2:1.

За свои действия украинец был признан лучшим в поединке. Портал WhoScored выставил нашему соотечественнику оценку 8,3 из 10 возможных. Аналитики Sofa Score игре Забарного присвоили 8,4 балла.

В нынешнем сезоне центральный защитник сыграл без замен все 15 матчей Премьер-лиги. В пассиве украинца две желтые карточки.

Как сообщал OBOZ.UA, вратарь сборной Украины и донецкого "Шахтера" Дмитрий Ризнык установил впечатляющий рекорд Лиги чемпионов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!